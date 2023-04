„Śmieciowe” kłamstwo Tuska. Kto jest największym importerem odpadów w Europie?

W poniedziałek podczas spotkania z wyborcami w Tarnobrzegu lider PO Donald Tusk przekonywał, że „Polska stała się największym importerem śmieci w Europie”. Co innego mówią jednak dane publikowane przez Unię Europejską i Główny Urząd Statystyczny. – Tuska boli to, że niemieckie odpady już nie trafiają do Polski – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w ministerstwie klimatu i środowiska.

– Polska od kilku lat jest wielkim śmietniskiem Europy. Nie wiem, dlaczego PiS podjął taką decyzję, pachnie mi to korupcją. W wielu miejscach w Polsce powstały gigantyczne składowiska odpadów, w tym także toksycznych śmieci. Polska stała się dziś największym importerem śmieci w Europie – mówił były premier.





Tusk: Polska stała się największym importerem śmieci w Europie





Nie poparł jednak swojej tezy danymi. Dane o unijnym rynku odpadów regularnie publikuje za to Eutrostat.





Eurostat: Najwięcej śmieci importują Francuzi, Polska na 13. miejscu w UE





W raporcie opublikowanym w styczniu 2023 roku podano, że w 2020 roku do UE trafiło 28,3 mln ton odpadów. Najwięcej przyjęli Francuzi, Niemcy i Holendrzy. Polska w unijnym zestawieniu zajmuje 13. miejsce.





Z kolei z danych GUS wynika, że w 2021 roku do Polski wwieziono niemal 600 tys. ton odpadów – w większości z terytorium Unii Europejskich. Więcej śmieci wyjechało z Polski – 808 tys. ton.





Z kolei biorąc pod uwagę handel opadami, to według danych Eurostatu prowadzi Holandia (2,95 mln ton) przed Szwecją (2,67 mln ton) i Niemcami (2,52 mln ton). Polska zajmuje dopiero 15. miejsce (328 tys. ton).









Tusk kontra Tusk. Sprawdź raport portalu tvp.info

Suchej nitki na Donaldzie Tusku nie zostawił wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.





Ozdoba: Tuska boli to, że niemieckie śmieci już nie trafiają do Polski





– To kolejny raz, kiedy Tusk mija się z prawdą, mówiąc o gospodarce odpadami – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info, przypominając że rząd Zjednoczonej Prawicy zakazał importu odpadów na składowiska, a także wprowadził system SENT.





Polityk zaznaczył również, że od 1 września wprowadzono wyższe kary i więzienie za import odpadów. Wszyscy posłowie PO głosowali za tą ustawą.





Stwierdzenie Tuska, że to Polska importuje najwięcej śmieci w Europie Ozdoba nazwał „kompletną bzdurą”.





– Tusk jest skrajnym nieukiem, albo skrajnym cynikiem. Boli go to, że rozwiązaniach przyjętych przez rząd Zjednoczonej Prawicy niemieckie śmieci już nie wjadą do Polski – dodał.