Czy Brytyjczycy chcą monarchii? Gorący sondaż przed koronacją Karola III

Brytyjskie poparcie dla monarchii jest wysokie, ale najmłodsi badani są sceptyczni. Woleliby republikę. Na niecałe dwa tygodnie przed koronacją króla Karola III pracownia YouGov sprawdziła nastroje Brytyjczyków. W skali kraju utrzymania instytucji chce 58 proc. pytanych. Republiki chce 26 proc.

38 proc. procent ludzi w wieku 18–24 lat chciałoby jednak, żeby Królestwo przestało być królestwem i zmieniło się w republikę. 32 proc. wolałoby utrzymania monarchii. Reszta nie ma zdania. Problemem dla młodych ludzi jest na przykład mała różnorodność etniczna na dworze, a także koszt jego utrzymania.





„Ludzie mają tendencję do zmiany poglądów z wiekiem” – mówi jednak Polskiemu Radiu Luci Gosling, historyczka i autorka książki „Royal Coronations”. We wszystkich starszych grupach wiekowych nadal dominują zwolennicy Korony. W grupie wiekowej 25–49 ich przewaga wynosi już 48 proc. do 31 proc. Seniorzy 65+ to monarchiści w 78 proc. Tylko 15 proc. wolałoby wybierać głowę państwa.





„Członkowie rodziny królewskiej są bezpieczni”





W Anglii końca monarchii chciałby jednak co czwarty badany. W Walii – niemal 30 proc. W Szkocji i Irlandii Północnej „nie” instytucji mówi 35 proc. badanych.





Na monarchię cieplej patrzą wyborcy centrowi i prawicowi. „Tak” instytucji mówi 82 proc. wyborców konserwatywnych, 61 proc. liberałów i 44 proc. zwolenników lewicy. W każdym z tych trzech przypadków największa jest grupa ludzi, którzy nie chcieliby zmian, choć najbliżej remisu jest w przypadku wyborców lewicowych. Republika marzy się 38 proc. sympatyków Partii Pracy.

„Nikt oczywiście nie wie, czy monarchia przetrwa. Ale niemal 60 proc. poparcia to pokaźna większość. Na razie członkowie rodziny królewskiej są bezpieczni” – podkreśla Luci Gosling.







Koronacja króla Karola III odbędzie się 6 maja.





