Katmandu. Samolot zapalił się po starcie? Poleciał dalej [WIDEO]

Samolot zgłosił awarię wkrótce po starcie z międzynarodowego lotniska Tribhuvan. Mimo iż płyta została na krótko zamknięta i przygotowana do awaryjnego lądowania do takiego nie doszło. Media informują, że na pokładzie jest 169 pasażerów.

Według kathmandupost.com samolot wystartował o godzinie 21.19 miejscowego czasu. Wkrótce potem piloci zgłosili awarię.





Lotnisko zamknięto, by przygotować się do awaryjnego lądowania. Jednak niedługo potem poinformowano wieżę, że wskaźniki są w normie i maszyna kontynuuje lot do Dubaju. Lotnisko wznowiło działalność.













Poinformowano, że lot 576, (Boeing 737-800) z Kathmandu do Dubaju odbywa się normalnie.