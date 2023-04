Czy Rosja użyje broni jądrowej? Szef wywiadu wojskowego Ukrainy mówi o odbiciu Krymu

Według szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego generała Kyryła Budanowa rosyjski atak jądrowy nie będzie miał miejsca, jeśli ukraińska armia wejdzie na Krym. Budanow zapowiedział także „przełomową bitwę” tej wiosny.

Kyryło Budanow stwierdził, że rosyjska propaganda przedstawi oddanie Krymu jako „konieczne działania”, podobnie jak było z wycofaniem się sił rosyjskich z okupowanego Chersonia w listopadzie ubiegłego roku. – W tym przypadku też będą konieczne działania i w ogóle niemalże szczęście. (...) Rosyjska machina propagandowa pracuje wzorcowo. Oni tak „ogłupiają” swoje społeczeństwo, jak nikt inny na świecie nie potrafi – ocenił Budanow.





Szef HUR powiedział również, że jeszcze wiosną dojdzie do „przełomowej bitwy dla historii współczesnej Ukrainy”.





– To fakt i wszyscy to rozumieją. Kiedy ona się zacznie, to jest tajemnica. Ale wszyscy zdają sobie sprawę, że zbliżamy się do tego wydarzenia – powiedział Budanow.





Generał powtórzył, że zakończenie wojny jest możliwe dopiero po odzyskaniu przez Ukrainę granic z 1991 roku, a więc sprzed okupacji Krymu i części obwodów donieckiego i ługańskiego, do których doszło w 2014 roku. Budanow ocenił również, że osiągnięcie tego celu jest „w pełni możliwe w bieżącym roku”.





Według zapowiedzi władz Ukrainy jeszcze tej wiosny lub na początku lata ma się rozpocząć kontrofensywa. Wojskowi i eksperci oceniają, że w jej trakcie Kijów może odzyskać przynajmniej część okupowanych przez Moskwę terytoriów.