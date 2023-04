Czy Ukraina planowała ataki na Moskwę? Ostra riposta Kijowa

Ukraina nie planowała ataków na Moskwę; potrzebujemy broni do atakowania rosyjskiej logistyki – podkreślił w poniedziałek Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, komentując doniesienia amerykańskiej gazety „Washington Post”.

W poniedziałek dziennik „Washington Post”, powołując się na tajne dokumenty USA, które niedawno wyciekły do sieci, napisał, że ukraiński wywiad planował ataki na cele w Rosji, w tym na Moskwę. Ukraińcy mieli planować uderzenie na 24 lutego, w rocznicę rozpoczęcia przez armię rosyjską prowadzonej na pełną skalę agresji. „Jednak na prośbę USA odłożyli ataki” – podała gazeta.





Podolak ocenił na Twitterze, że publikacja „WP” to sensacja medialna. Zarzucił gazecie, że artykuł napisano „bez szczegółów i bez logiki”.





„Publikacje pełnią katastrofalną funkcję”





„Od razu mam jedno proste pytanie: a po co mielibyśmy to robić? Czemu? Jaki problem rozwiązałaby taka jednorazowa akcja? Zmieniłaby przebieg wojny? Zmusiłaby Rosjan do ucieczki? Zniwelowałaby zapotrzebowanie na broń?” – dodał Podolak.





W jego opinii takie publikacje pełnią tylko „jedną katastrofalną funkcję: kształtują w zachodnich stolicach opinię, że rzekomo Ukraina jest niemądrym, infantylnym i impulsywnym krajem, któremu nie można powierzyć prawdziwej broni”.

„Czy jest to robione świadomie czy nieświadomie, to inna sprawa. Ale to nie zmienia istoty sprawy: Ukraina w ogóle patrzy na to wszystko inaczej” – kontynuował doradca Zełenskiego.





„Żelazna matematyczna logika”





Zaznaczył, że Kijów odnosi się do wojny „z żelazną matematyczną logiką”. –Potrzebujemy rakiet dalekiego zasięgu, by niszczyć rosyjską logistkę na okupowanych terytoriach i różnych rodzajów samolotów, by bronić nieba i niszczyć rosyjskie fortyfikacje” – podkreślił Podolak. Dodał, że są to główne czynniki, które zdecydują o powodzeniu operacji kontrofensywnych i minimalizacji strat.





„Może już czas, by przestać bawić się w wymówki i zakulisową realpolitik, kiedy trwa wojna i giną ludzie?” – zakończył wpis Podolak.





Co twierdzi „Washington Post”?





„Washington Post” na podstawie, jsk podano, ujawnionych dokumentów amerykańskich służb wywiadowczych podał, że 13 lutego szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanow wydał rozkaz, „by przygotować się do zmasowanych ataków 24 lutego przy wykorzystaniu wszystkiego, czym dysponuje HUR”. Według gazety, strona ukraińska rozważała nawet uderzenie z morza na rosyjski port w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym.

Urzędnicy w Waszyngtonie, którzy tajnie monitorowali plany Ukraińców, mieli zaniepokoić się, że takie ataki mogłyby wywołać agresywną reakcję ze strony Kremla.





„22 lutego, dwa dni przed rocznicą, CIA wypuściło tajny meldunek: HUR „zgodził się, na prośbę Waszyngtonu, by odłożyć ataki” na Moskwę” – relacjonował „Washington Post”. W dokumentach nie wskazano, kto interweniował w Kijowie i dlaczego Ukraińcy zgodzili się wycofać – zaznaczyła gazeta.