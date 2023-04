Lichocka: Nie pozwolimy, by większość Polaków była skazana na gorszy standard życia

Nie pozwolimy na to, żeby większość Polaków – a większość Polaków mieszka poza wielkimi miastami – była skazana na gorszy standard życia – my go podnosimy – deklarowała w progamie 1 Polskiego Radia w związku z polityką zrównoważonego rozwoju rządu PiS poseł Joanna Lichocka. – Program inwestycji lokalnych był naszym programem już od 2015 roku – powiedziała.

– Program inwestycji lokalnych był naszym programem już od 2015 roku. Myśmy powiedzieli: koniec z podziałem Polski na A i B, koniec z tą obłąkaną zupełnie filozofią rządów PO-PSL, że stawiać należy tylko na wielkie miasta, żeby metropolie się rozwijały – powiedziała posłanka Lichocka.





Parlamentarzystka przekonywała, że „Platforma Obywatelska dzięki temu spodziewała się mieć lepsze wyniki wyborcze, bo w wielkich miastach mają więcej wyborców, a te mniejsze miejscowości, wsie, miasteczka, małe miasta będą gonić te wielkie metropolie i muszą sobie jakoś poradzić”.





– Lokomotywy to mają być metropolie, a prowincja – jak oni mówią – będzie doganiać w jakiejś perspektywie czasowej, ale ta perspektywa czasowa to są dekady i ta polityka odbywała się – praktycznie mieliśmy do czynienia ze zwijaniem państwa poza wielkimi miastami– i rzeczywiście środki na inwestycje do samorządów nie były kierowane, a w związku z tym mieliśmy tam do czynienia po latach tych rządów niejednokrotnie z zapaścią cywilizacyjną – mówiła parlamentarzystka.

Program zrównoważonego rozwoju





– Dzięki środkom rządu Beaty Szydło, a teraz Mateusza Morawieckiego powstają tysiące kilometrów wodociągów, kanalizacji, dróg, termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, szkół, remonty domów kultury – to się dzieje na naszych oczach w każdej gminie – wyliczała Lichocka, przekonując, że niemal w każdej miejscowości można znaleźć tablice informujące o inwestycjach z państwowych funduszy.





– To jest nasz program zrównoważonego rozwoju, nie pozwolimy na to, żeby większość Polaków – a większość Polaków mieszka poza wielkimi miastami– była skazana na gorszy standard życia – my go podnosimy – mówiła.





– Jak byłam w sobotę w Lututowie, miasteczku w moim okręgu sieradzkim, które niedawno odzyskało prawa miejskie dzięki decyzji Mateusza Morawieckiego, to tam w ciągu tylko ostatnich kilku lat na inwestycje wpłynęło 50 mln zł i w związku z tym burmistrz, który wcale nie jest ze środowiska PiS, mógł na tym spotkaniu z dumą powiedzieć: takich pieniędzy na inwestycje samorządy nigdy nie miały, tylu rzeczy samorządy nigdy nie mogły zrobić – mówiła poseł Lichocka. Jak dodała „to jest ogromna satysfakcja, że jak się jeździ na takie spotkania i widzi efekty tych programów, bo one są naprawdę przełomowe, to jest kolosalna zmiana”.





Prowadzący audycję Samuel Pereira zauważył, że TVN twierdzi, iż takie programy to „przekupywanie wyborców”.





– Ja z zakłopotaniem odnoszę się do wypowiedzi tej propagandowej stacji. Proszę mnie zwolnić teraz (z odpowiedzi – red.), bo to tak jak bym miała komentować rewelacje „Trybuny Ludu” z czasów PRL – powiedziała Lichocka.