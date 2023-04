Lichocka o szokujących słowach Ochojskiej: Taki jest program PO

– Widać po słowach przedstawicieli PO, że nie mają zamiaru walczyć z nielegalną migracją, czyli elementem wojny hybrydowej, jaką Rosja wytoczyła Zachodowi – oceniła w Radiowej Jedynce posłanka PiS Joanna Lichocka, komentując niedawną wypowiedź eurodeputowanej Janiny Ochojskiej.

– Mówię to z pełną odpowiedzialnością: na tej granicy panuje zupełne bezprawie – mówiła w piątek Janina Ochojska. Europosłanka Koalicji Obywatelskiej pytana w Radiu ZET, czy to przez PiS ludzie umierają na granicy z Białorusią, odpowiedziała zdecydowanie: „Tak”. Zapowiedziała też, że graniczna zapora zostanie rozebrana, a „rządzący powinni siedzieć za to, jak traktują migrantów”.





W sobotę do tej wypowiedzi odniósł się Zbigniew Ziobro, który nazwał zachowanie Ochojskiej „nikczemnym”.





Lichocka: Wypowiedzi Ochojskiej to program PO





W poniedziałek Joanna Lichocka oceniła na antenie Polskiego Radia, że słowa Ochojskiej są elementem programu PO. – Wypowiedzi Janiny Ochojskiej trzeba traktować jako program Platformy Obywatelskiej. Jest ona eurodeputowaną z ich ramienia i to ona ich reprezentuje – powiedziała.





– To wszystko zbiega się ze słowami Donalda Tuska, który podważał sensowność budowania zapory i mówił, że ona na pewno nie powstanie – dodała.





Posłanka przekonywała, że środowisko polityczne PO nie ma zamiaru przeciwstawić się działaniom Rosji. – Widać po słowach przedstawicieli PO, że nie mają zamiaru walczyć z nielegalną migracją, czyli elementem wojny hybrydowej, jaką Rosja wytoczyła Zachodowi. Gdyby PO wróciła do władzy, to należy spodziewać się także działań, które spowodują, że ruch nielegalnej migracji zostanie ułatwiony – argumentowała Joanna Lichocka.