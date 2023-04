Niedzielski o kolejkach do lekarzy: Działamy, ale to wymaga dekady

Problemu kolejek do lekarzy nie da się rozwiązać za pomocą czarodziejskiej różdżki – powiedział w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski. Staramy się wycisnąć, ile można z systemu m.in. dzięki koordynacji opieki – mówił. Odniósł się też do możliwości obniżenia wieku uprawniającego do skorzystania z programu bezpłatnych leków dla seniorów z poziomu 75 lat do 70. – Jeśli będzie przestrzeń finansowa, to stanie się to jednym z priorytetowych projektów –skomentował minister.

Szef MZ uczestniczył w Katowicach w 15. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Był gościem sesji dotyczącej finansowania systemu ochrony zdrowia.





Adam Niedzielski był pytany m.in. o kolejki do specjalistów. Szef resortu zdrowia wskazał, że szybki dostęp do lekarza specjalisty jest głównym problemem opieki zdrowotnej. – To proces, który trwa. Z jednej strony trzeba zapewnić specjalistów. Wszyscy wiemy, że proces kształcenia jest długi, mówimy nie o kilku latach, ale o dekadzie. (...) Ze zwiększonych naborów pojawiają się już pierwsze roczniki absolwentów, ale jeszcze przedspecjalizacyjnie – tłumaczył.





Staramy się wycisnąć z systemu tyle, ile można





Minister mówił, że w systemie pojawiają się lekarze z zagranicy m.in. z Białorusi czy Ukrainy. Jednocześnie, jak akcentował, podejmowane są działania w obszarze wynagrodzeń, by personel nie wyjeżdżał z Polski. – Staramy się na bieżąco wycisnąć tyle, ile można z systemu. Koordynacja, koordynacja i jeszcze raz koordynacja – dodał.

Podczas sesji została także poruszona możliwość obniżenia wieku uprawniającego do skorzystania z programu bezpłatnych leków dla seniorów z poziomu 75 lat do 70.





Decyzja ws. leków nie zapadła





– Prowadzimy symulacje dotyczące obniżenia wieku, od którego seniorom przysługują bezpłatne leki; ale decyzja nie zapadła – powiedział minister Niedzielski. – Na pewno trzeba sobie zdawać sprawę, że obniżenie tej poprzeczki o każdy przedział pięcioletni to są pieniądze rzędu miliardów złotych – wskazał minister na skalę trudności.

#wieszwiecej Polub nas

Dodał, że „jeśli będzie przestrzeń finansowa, jest to jeden z priorytetowych projektów”.





Bezpłatnie leki przysługują obecnie wszystkim seniorom 75+, których obejmuje ubezpieczenie zdrowotne. Leki na choroby wieku podeszłego wymienione są w wykazie Ministerstwa Zdrowia.