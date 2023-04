Miliony dla Lecha. Ile „Kolejorz” zarobił w Europie?

Po fascynującym boju z Fiorentiną mistrzowie Polski zakończyli przygodę z Ligą Konferencji Europy. Przygodę, dzięki której klubowa kasa została zasilona aż o 55 milionów złotych. Jak obliczył Jakub Szlendak, analityk finansowy, „na czysto” Lech zarobił aż 30 milionów.

Ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy to największy sukces polskiego zespołu w pucharach od lat i jeden z największych w całej historii Lecha. Choć rozgrywki traktuje się na Starym Kontynencie po macoszemu, choć nie cieszą się prestiżem choćby zbliżonym do Ligi Mistrzów czy Ligi Europy, UEFA bardzo dba o to, by kluby traktowały je w odpowiedni sposób.





Najlepszym argumentem w takiej sytuacji są… pieniądze. Tych, na szczęście mistrzów Polski, w LKE było sporo. Wyniki sportowe poznańskiego klubu wyceniono na 8,5 miliona euro (ok. 35 milionów złotych). Gdy dodać do tego przychody z tzw. dnia meczowego czy praw telewizyjnych, kwota robi się naprawdę imponująca…

Jak wyliczył analityk finansowy Jakub Szlednak, za zarobione „na czysto” 30 milionów Lech może zagwarantować sobie np. dwa lata funkcjonowania własnej akademii, której roczny budżet wynosi dokładnie 15 milionów.



Przed „Kolejorzem” kolejne wyzwania. Szans na obronę mistrzostwo już raczej nie mają, ale wciąż są w grze o awans do… Ligi Konferencji Europy. Polscy kibice nie mają nic przeciwko, by powtórzyli sukces z tej wiosny.



Tymczasem, po pięknej przygodzie, w poniedziałek Lech wraca do gry w PKO Ekstraklasie. O godzinie 19:00 zagra w Radomiu z miejscowym Radomiakiem. Transmisja w TVP Sport.