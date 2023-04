Hollywoodzki gwiazdor znów w roli drogowca. „Uwielbiam takie rzeczy”

W ubiegłym tygodniu amerykańskie media donosiły o czynie społecznym Arnolda Schwarzeneggera, który – oburzony opieszałością służb miejskich – razem z kilkoma pomocnikami załatał dziurę w ulicy w pobliżu swojego domu w Los Angeles. Wyszła z tego afera, bo okazało się, że nie była to zwykła wyrwa, ale wykop wykonany przez firmę gazowniczą. Aktor się nie zraził i właśnie zadeklarował, że będzie nadal bawił się w pomocnika drogowców.

O swoich planach słynny Arnie opowiedział w wywiadzie dla stacji Fox News. Rozmowa miała miejsce w porcie w Los Angeles podczas uroczystego otwarcia ogromnej instalacji fotowoltaicznej na dachach tamtejszych magazynów. Schwarzenegger, który był gościem specjalnym tej ceremonii, został zapytany o swoje ostatnie doświadczenia w pracach na rzecz mieszkańców Los Angeles.





„Chodzi o to, byśmy sobie nawzajem pomagali”





Chodziło rzecz jasna o słynną dziurę, którą 11 kwietnia aktor postanowił naprawić, bo on i jego sąsiedzi nie mogli się doprosić interwencji odpowiednich służb. Aktor zapewnił, że jeśli zajdzie potrzeba, to będzie naprawiał inne wyrwy, które powodują zniszczenia samochodów i rowerów. „Chodzi o to, byśmy sobie nawzajem pomagali” – powiedział aktor.





„To była też świetna zabawa. Uwielbiam takie rzeczy. Przeniosłem się do lat 70., gdy pracowałem na budowie jako murarz. Bo choć byłem wtedy na szczycie swojej kariery kulturystycznej, nadal na tym nie zarabiałem” – dodał.





75-letni gwiazdor, którego wkrótce będziemy mogli podziwiać w serialu komediowym „FUBAR”, w wywiadzie dla Fox News zapewnił też, że nie zamierza wybierać się na emeryturę i wciąż chce występować w filmach. Podzielił się także swoim sposobem na utrzymanie świetnej formy. „Polegam trochę na suplementach. Bardzo wierzę też w dobre jedzenie. Ograniczyłem spożycie mięsa o 70 proc. Nadal od czasu do czasu jem steka lub sznycel wiedeński, ale myślę, że w moim wieku znacznie lepiej postawić na dietę roślinną”.





