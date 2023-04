Uroczystość w siedzibie MEiN. Jarosław Kaczyński: Pamięć o moim bracie będzie trwała

Dziś w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki sala konferencyjna otrzymała imię prof. Lecha Kaczyńskiego. – Sądzę, że pamięć o moim bracie, kiedy w przeszłości ostrzegał przed imperializmem i złem, który teraz oglądamy – jest przez ludzi dostrzegana, pamięć o nim będzie trwała – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, który uczestniczył w ceremonii.

Jarosław Kaczyński wyraził wdzięczność za uczczenie pamięci jego brata.





– Bardzo dziękuję za uczczenie pamięci mojego śp. brata. Doszedł on do tytułu profesora dzięki ciężkiej i rzetelnej pracy. Był człowiekiem życzliwym i o wielkim sercu. Wykorzystywał swoją wiedzę prawniczą na wiele sposobów. Przyczynił się do powstania związku „Solidarność” – wymieniał Jarosław Kaczyński.





– Sądzę, że pamięć o moim bracie, kiedy w przeszłości ostrzegał przed imperializmem i złem, który teraz oglądamy – jest przez ludzi dostrzegana, pamięć o nim będzie trwała – dodał.