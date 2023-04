„Musimy być gotowi na każdą ewentualność”. Kaczyński o ustawie o obronie ojczyzny

Polska armia musi być armią odpowiednio liczną i jednocześnie odpowiednio uzbrojoną w różnych aspektach, zarówno jeśli chodzi o zdolności ogniowe, odparcia ataku powietrznego, jak i zdolności ofensywne – podkreślał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas konferencji „Rok od ustawy o obronie Ojczyzny – Rok ważnych zmian”.

Rok temu weszła w życie ustawa o obronie ojczyzny, której autorem był prezes PiS Jarosław Kaczyński. Głównym jej celem jest zwiększenie budżetu na obronność, zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, odtworzenie systemu rezerw oraz zwiększenie możliwości szkolenia żołnierzy.

Ustawie modernizującej Wojsko Polskie poświęcona jest konferencja odbywająca się w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Otworzył ją Jarosław Kaczyński; podkreślił, że przed rokiem zapadła decyzja „o bardzo poważnym znaczeniu”.

Kaczyński: To określa status państwa





Mówił, że został zrealizowany jej pierwszy etap.





– Decyzja odnosiła się do czegoś, co musi mieć wsparcie w prawie, musi być regulowane przez prawo, ale co dotyczy realiów, które mają znaczenie, jeśli chodzi o obronę narodową, o naszą zdolność do odstraszania, a w wypadku ostateczności zdolność do odparcia ataku – mówił prezes PiS.

Jednocześnie zwracał uwagę, że chodzi o coś znacznie szerszego, „coś co określa w niemałym stopniu tej nowej sytuacji, która kształtuje się na świecie, pozycję naszego państwa, a nawet coś więcej – status państwa”.

– Pozycja się zmienia, status to coś stałego. W naszym wypadku chodzi o status liczącego się poważnego i podmiotowego, suwerennego państwa. Silna armia jest zarówno oznaką jak i gwarancją uzyskania tego wszystkiego. Dlatego ten plan, który został zawarty w ustawie o obronie ojczyzny, jest planem odnoszącym się nie tylko do sił zbrojnych, ale do sytuacji naszego kraju, do tego wszystkiego co będzie określało jej los w czasach niepewnych – wskazał.

Podkreślał przy tym, że musimy być przygotowani na każdą ewentualność. – Polska armia musi być armią odpowiednio liczną i jednocześnie odpowiednio uzbrojoną w różnych aspektach, zarówno jeśli chodzi o zdolności ogniowe, odparcia ataku powietrznego jak i zdolności ofensywne – powiedział Kaczyński.

Dodał, że „musimy doprowadzić do stanu, w którym polskie wojsko będzie miało te zdolności w pełni: będzie się w stanie bronić, kontratakować, realizować to wszystko, co jest związane z koniecznością przeprowadzenia działań, które w ostatecznym rachunku prowadzą do zwycięstwa w wojnie”.

– Musimy mieć mocną obronę przeciwrakietową i przeciwlotniczą, musimy mieć broń działającą w dalszym zasięgu, ale przede wszystkim musimy mieć odpowiednią ilość żołnierzy i rezerwistów, zdolnych do walki – powiedział.





Kaczyński: Stan gotowości musi być uzyskany szybko





Prezes PiS odniósł się też do wojny na Ukrainie. – Dziś nie wiemy, jak może się zakończyć wojna na Ukrainie. Są przesłanki, że ona może się zakończyć pewnym kompromisem, a nie rozstrzygnięciem ostatecznym, a to niestety będzie oznaczało, że nowe niebezpieczeństwa mogą przyjść niedługo. My nie życzymy sobie takiego rozwiązania – powiedział Kaczyński.

– My w pełni popieramy Ukraińców w ich żądaniu, by całe ich terytorium zostało uwolnione, ale nie wszystko od nas zależy – dodał.

Według niego, „stan gotowości musi być uzyskany szybko i wojsko jest tu podstawą”. – Macie, panie i panowie, prawo oczekiwać wsparcia ze strony wszystkich części aparatu państwowego, ale także ze strony co najmniej tej części społeczeństwa, która te motywacje, te emocje, emocje związane z patriotyzmem, przynależnością dla narodu polskiego, rzeczywiście przeżywa – mówił do zgromadzonych Kaczyński. Dodał, że jest przekonany, iż „takich Polaków jest wystarczająco dużo, by nasza armia mogła zrealizować swoje plany”.