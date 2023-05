Kraśko „zapomniał”, ale lepiej tego nie przegapić. Mija termin rozliczeń z fiskusem

Termin składania PIT za 2022 r. kończy się już jutro. W tym roku zeznania podatkowe można rozliczać do 2 maja. Jeszcze parę lat temu – cytując Piotra Kraśkę – „składanie zeznania w ostatniej chwili to był nasz ulubiony narodowy sport”. Lepiej jednak nie iść za przykładem pracownika TVN, który przez lata podatków nie płacił.

W tym roku termin złożenia zeznania podatkowego za 2022 r. upływa 2 maja. O północy 3 maja 2023 r. rozpocznie się automatyczna akceptacja zeznań w usłudze Twój e-PIT. Potrwa ona do 10 maja br. Usługa w tym czasie nie będzie dostępna. Jednak automatyczna akceptacja nie obejmie formularzy PIT-28 i PIT-36, ponieważ wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika.

Polacy rozliczają się przez e-PIT

Ministerstwo Finansów podało, że podatnicy złożyli już ponad 13,7 mln deklaracji. Większość z nich wpłynęła elektronicznie. Za pośrednictwem usługi Twój e-PIT złożono prawie 7 mln zeznań. Z kolei w formie papierowej wpłynęło do tej pory zaledwie ok. 7 proc. deklaracji. Z danych MF wynika także, że w ponad 8,3 mln deklaracji podatnicy wykazali nadpłatę.

Z badania KPMG wynika, że to właśnie droga internetowa jest najpopularniejsza wśród podatników. W tym roku 88 proc. Polaków rozliczy się przez właśnie przez e-PIT. Stanowi to wzrost o 5 punktów procentowych w stosunku do ubiegłego roku – czytamy w raporcie.

„46 proc. podatników w zeznaniu PIT za 2022 r. skorzysta z ulg podatkowych, z których największą popularnością cieszy się niezmiennie ulga na dziecko (50 proc. wskazań). Blisko co czwarty podatnik rozliczy w zeznaniu ulgę z tytułu darowizn” – wskazali autorzy badania.

20 miliardów złotych do zwrotu podatnikom

Premier Mateusz Morawiecki na ubiegłotygodniowej konferencji prasowej w Ząbkach zapowiedział, że kwota zwrotów podatków w tym roku będzie rekordowa. – To co najmniej ok. 20 mld zł, kwota bezprecedensowa, nigdy w historii III RP w okresie rozliczeń nie wpływała taka kwota zwrotów podatkowych – powiedział szef rządu.

Z niedawnego raportu OECD wynika, że Polska ma najbardziej korzystny system podatkowy dla obywateli z 22 krajów UE, które również należą do OECD.

Kraśko – czyli nie wszyscy rozliczają się z fiskusem

Jak ujawnił w ubiegłym roku portal tvp.info, Piotr Kraśko, prezenter Faktów” TVN, a wcześniej twarz „Wiadomości” TVP z czasów Platformy Obywatelskiej, przez lata nie płacił podatków, choć zarabiał wówczas miliony.

Chodziło o okres między 2012 a 2015 r. W 2017 r. kontrolerzy odkryli, że od 2012 r. Kraśko nie składa rocznych zeznań podatkowych, czyli tzw. PiT-u. W sumie wartość wszystkich zaległości wobec skarbu państwa, zarówno od dochodów ujawnionych przez skarbówkę, jak i tych, do których przyznał się sam Kraśko, wyniosła prawie 850 tys. zł.

„Zarabiam więcej i płacę (?) wyższe podatki”

We wspomnianym okresie prezenter upominał Polaków, by nie zapomnieli o rozliczeniu PIT-ów.





– Ostatnie 4 godziny i 20 minut na złożenie zeznania podatkowego. Jeszcze parę lat temu ostatni dzień kwietnia oznaczał gigantyczne kolejki na pocztach. Składanie zeznania w ostatniej chwili to był nasz ulubiony narodowy sport – mówił w ostatnim dniu kwietnia 2013 r., wówczas jeszcze jako twarz „Wiadomości” TVP z czasów Platformy Obywatelskiej.

– Ja zarabiam więcej i płacę wyższe podatki. I okej – kłócił się z kolei w grudniu tego samego roku z Januszem Korwin-Mikkem.

