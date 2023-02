Modernizacja polskiej kolei. Teraz nowy dworzec będzie miał Koszalin

Polskie Koleje Państwowe S.A. podpisały w czwartek umowę z firmą Alstal Bydgoszcz na rozbiórkę starego dworca w Koszalinie i budowę nowego za ok. 44 mln zł. To kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei – mówił o rozpoczynającej się inwestycji wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Polskie Koleje Państwowe S.A. z początkiem lutego br. wybrały w przetargu firmę Alstal Bydgoszcz na wykonawcę prac przy rozbiórce starego dworca PKP w Koszalinie (Zachodniopomorskie) i budowie nowego obiektu. W czwartek podpisały w Warszawie umowę z realizatorem zamówienia, którego koszt to ok. 44 mln zł. Planowany termin otwarcia nowego dworca, którego dokumentację projektową opracowała pracownia TBI Architekci z Gdańska, to koniec 2024 roku.





„Rozpoczęcie budowy nowego dworca w Koszalinie to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i ekologicznej infrastruktury kolejowej” – zaznaczył cytowany w komunikacie spółki PKP wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.





Dodał, że w ramach Programu Inwestycji Dworcowych rząd przeznaczy do 2023 roku ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców.









Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki podkreślił, że rozwój kolei w Polsce i transportu publicznego jest jednym z priorytetów rządu. W jego ocenie, nowy dworzec w Koszalinie będzie obiektem unikatowym, nowoczesnym, funkcjonalnym i zaprojektowanym zgodnie ze współczesnym trendami w architekturze. – Jestem przekonany, że stanie się jedną z wizytówek miasta i miejscem przyjaznym dla podróżnych – powiedział cytowany w komunikacie Małecki.





Z kolei członek zarządu PKP S.A. Ireneusz Maślany zaznaczył, że koszaliński obiekt „zaprojektowano z dużym rozmachem”. – Uwagę zwraca w szczególności lekka konstrukcja i w całości przeszklona elewacja. Ciekawym elementem nowego budynku będzie historyczne sgraffito wyeksponowane na elewacjach wzdłuż pasażu – zaznaczył.





Czasowe utrudnienia





Jak podała spółka, zanim ruszą prace przy budowie nowego dworca, wykonawca musi rozebrać dotychczasowy budynek i przenieść obsługę podróżnych do dworca tymczasowego.

Nowy obiekt ma mieć lekką konstrukcję, przeszkoloną elewację, ażurowy dach. Po środku budynku zaprojektowano otwarty pasaż – poczekalnię letnią z trójkątnymi siedziskami z betonu architektonicznego, będącą jednocześnie przejściem do tunelu na perony. Na wysokości piętra wyeksponowane będą oryginalne, zachowane, ściany dworca z sgraffito z 1962 roku autorstwa, jak podano, artystów plastyków Zawojskich ze Szczecina. Będzie ono, podobnie jak cała elewacja dworca, podświetlone nocą.





Przestrzeń dworca składać się będzie z części pasażerskiej i handlowej, które podzieli otwarty, ale zadaszony pasaż prowadzący na perony. W części pasażerskiej, na parterze, będzie hol kasowy z poczekalnią. Ściany zostaną wykończone betonową okładziną w kolorze popielatym, posadzka natomiast zostanie wykonana z lastryko. W holu będą cztery okienka kasowe, gabloty z rozkładami jazdy oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W części handlowej na parterze będą się mieściły pasaż handlowy złożony z siedmiu lokali, a także toalety. Na piętrze mieścić się będzie siedziba Straży Ochrony Kolei oraz pomieszczenia biurowe dla spółek kolejowych.





Na dachu budynku, jak podano w komunikacie, będzie miejsce dla 130 paneli fotowoltaicznych. Dworzec zostanie wyposażony w energooszczędne oświetlenie oraz system inteligentnego zarządzania budynkiem. Przy frontowej fasadzie zamontowane zostaną stojaki na rowery. Natomiast przy elewacji południowej będą dwa miejsca postojowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami i samochodów elektrycznych, a przy północnej – zatoczka typu „kiss and ride”.