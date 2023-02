Premierzy Polski i Danii jednym głosem o Ukrainie [WIDEO]

W czwartek premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Kopenhadze ze swoją duńską odpowiedniczką Mette Frederiksen. Na zakończenie wizyty szefowie polskiego i duńskiego rządu opublikowali wspólne nagranie.

Wideo zostało opublikowane na Twitterze polskiego premiera w czwartkowe popołudnie.





Morawiecki podziękował Frederiksen za zaproszenie do Danii.





– Omawialiśmy kwestię Ukrainy i mamy podobne poglądy w temacie pomocy Kijowowi. Zgadzamy się także w kwestii migracji oraz innych wyzwań, przed którymi stoimy. Jestem niezwykle zadowolony, że mogliśmy omówić te kwestie – powiedział Morawiecki.





– Dziękuję za tę wspaniałą okazję do odbycia rozmów i spotkania. Zgadzamy się co do Ukrainy – odpowiedziała duńska premier.





– Mówił pan od samego początku tej straszliwej wojny, że będziecie wspierać Ukrainę jak długo to będzie konieczne. Stanowisko Danii jest w tej sprawie podobne – uzupełniła.





Na zakończeniu Frederiksen zwróciła się do Ukraińców:





„Polska jest waszym bliskim sąsiadem i przyjacielem. My, choć nie jesteśmy sąsiadami, także jesteśmy waszymi przyjaciółmi i będziemy robili wszystko co w naszej mocy, by wam pomagać”.