Francuzi na celowniku rosyjskiej propagandy. „Trwa ofensywa”

We Francji trwa nieustanna ofensywa rosyjskiej propagandy – powiedział w rozmowie z Polskim Radiem francuski publicysta portalu Deliberatio. Patrick Edery jest autorem wielu tekstów na temat rosyjskiej narracji powielanej we francuskich kręgach władzy, partiach politycznych i mediach finansowych przez ludzi Kremla.



Publicysta podkreśla, że informacje na temat rosyjskiej siatki we Francji są często publicznie dostępne, ale nie są nagłaśniane. Jako przykład podaje założony niedawno przez prorosyjskich dziennikarzy portal „Omerta”, który poniekąd zastąpił zakazany kanał „Russia Today”.





– Wiadomo, że projekt jest finansowany przez Charles’a d’Anjou – doradcę rosyjskiego oligarchy, byłego pułkownika FSB, który zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa w Moskwie – wskazuje Patrick Edery. „Omerta” wydaje nie tylko portal, ale też pismo, dzięki czemu trafia do wielu tysięcy francuskich odbiorców.





– Okładka ich pierwszego numeru reprezentuje całą rosyjską narrację: Putin jako wielki mąż stanu, który broni Rosji przed niemieckimi czołgami z flagą Związku Sowieckiego w tle. A za nim stoi Joe Biden, który trzyma palec na ustach, tak jak gdyby ukrywał jakąś prawdę – tłumaczy Patrick Edery.





Wykorzystują nieufność Francuzów do własnych mediów





Rozmówca Polskiego Radia zauważa, że Rosja do promocji własnych mediów wykorzystuje nieufność Francuzów wobec tradycyjnych środków przekazu, która wzrosła w okresie protestów „żółtych kamizelek” i pandemii. – Ludzie zauważyli, że „Russia Today” czasami mówiła prawdę w porównaniu z mediami mainstreamu. Dlatego rosyjska narracja jest dziś dla wielu osób lepszą alternatywą – przekonuje Patrick Edery.

Publicysta zauważa, że Rosjanie od dawna wykorzystują media, aby rozwijać swoją sieć wpływów we Francji. – W Russia Today zatrudniano wielu niepostępowych intelektualistów z prawa i lewa oraz generałów, ludzi ze służb, którzy zaczęli zakładać think-thanki. Podejrzewa się, że są one finansowane przez Rosję. W najbardziej znanym z nich – zwanym CF2R – zasiadają między innymi były instruktor Władimira Putina w KGB, były szef francuskiego wywiadu, generałowie, a nawet były minister – wskazuje Patrick Edery.



Rozmówca Polskiego Radia podkreśla, że rosyjska siatka agentów we Francji zwerbowała też wielu emerytowanych generałów. – Stopniowo wszczepiono im rosyjską narrację, a potem zrobili oni to samo ze swoim podwładnymi, którzy są obecnie generałami we francuskiej armii. To bardzo niepokojące – ocenia rozmówca Polskiego Radia.

– Zauważyłem, że wielu państwowych urzędników, generałów i dyrektorów wywiadu jest prorosyjskich. Dlatego nie byli oni w stanie przewidzieć wybuchu wojny – mówi publicysta.