Jacht I Love Poland na podium w bardzo wymagających karaibskich regatach

I Love Poland został drugim jachtem na mecie regat RORC Caribbean 600. Załoga jachtu pokonała trasę w czasie 1 doby, 23 godzin, 46 minut i 2 sekundy, co jest wynikiem lepszym o prawie 4 godziny od ubiegłorocznego. Jacht uległ jedynie amerykańskiej jednostce Pyewacket, której sternikiem był Ben Mitchell.

Zwycięski jacht, mimo pierwotnego pochodzenia od tej samej klasy, czyli VO 70 został bardzo mocno zmodyfikowany, wydłużony i ulepszony systemem hydraulicznym i elektrycznym. Ciekawostką jest, że jednostka należy do wnuka Walta Disneya i stanowi iście bajeczną żeglarką maszynę.





RORC Caribbean 600 to tak zwany karaibski klasyk, bardzo lubiany wśród żeglarzy, stanowiący dla nich spore wyzwanie. Uznawany jest za jeden z trudniejszych, wymagający podejmowania wielu decyzji taktycznych i przeprowadzenia szybkich manewrów na wirażach między wyspami.





– Jacht I Love Poland kontynuuje świetny sezon 2023. Po historycznym sukcesie w RORC Transatlantic Race, świetne pozycje na mecie RORC Caribbean 600. Unikatowy projekt od kilku lat przynosi niesamowite efekty, zarówno na niwie sportowej, zwyciężając, a poprzez triumfy, opowiadając o Polsce, także poprzez realizację programu szkoleniowego, ale i będąc niezwykłą pływającą ambasadą Polski. Udało nam się stworzyć przedsięwzięcie doskonale korespondujące z bardziej tradycyjnymi formami dyplomacji publicznej i kulturalnej. Dziękuję kapitanowi Grzegorzowi Baranowskiemu i załodze, a przede wszystkim gratuluję kolejnego wspaniałego zwycięstwa. Znów polski hymn zabrzmi w trakcie ceremonii wręczania pucharów – powiedział dr Marcin Zarzecki prezes Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.









Bardzo silna konkurencja





W sumie w regatach wystartowało 550 żeglarzy i żeglarek z 30 państw, rywalizujących na 60 jachtach jednokadłubowych i 10 wielokadłubowych. Załoga I Love Poland żeglowała w osłabionym składzie, gdyż na ostatnim treningu przed startem dziobowy Mateusz Byrski złamał kość śródręcza i musiał zrezygnować ze startu.





Jacht Polskiej Fundacji Narodowej zajął 2. miejsce w kategorii Line Honours oraz 2. miejsca kategoriach CSA Overall, CSA 1, IRC Super Zero, a także 3. miejsce w IRC Overall.





– Cieszymy się, że przygotowana przez nas formuła szkoleń młodego pokolenia polskich żeglarzy przynosi efekty. Jacht I Love Poland rozwija żagle i świetnie sobie radzi w kolejnych regatach w 2023 roku. Warto podkreślić że w załodze jachtu startują tylko polscy sportowcy, w tym ci wyłonieni podczas edycji szkoleniowych, a także członkowie Kadry Narodowej czy mistrzowie Świata i Europy w swoich kategoriach – dodał Michał Góras wiceprezes Zarządu PFN.





Wśród trzynastu Polaków cztery osoby to uczestnicy Programów Szkoleniowych Polskiej Fundacji Narodowej.