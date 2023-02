Przedstawiciel Łotwy na sesji OBWE do Rosjan: Russkij korabl, paszoł na***

Pomimo protestu kilkudziesięciu państw członkowskich Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie przeciwko wydaniu wiz Rosjanom, Austria zdecydowała się zaprosić objętych sankcjami rosyjskich parlamentarzystów do uczestnictwa w zimowej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE w Wiedniu. Sesja się rozpoczęła, ale podczas jej trwania przedstawiciel Łotwy zwrócił się do Rosjan i... wysłał rosyjską delegację do OBWE w ślad za rosyjskim okrętem wojennym.

W delegacji rosyjskiej znajduje się 15 parlamentarzystów objętych sankcjami Unii Europejskiej, w tym Piotr Tołstoj, wiceprzewodniczący Dumy, niższej izby rosyjskiego parlamentu.





Jak tłumaczy austriackie MSZ, kraj był zobligowany do wpuszczenia delegacji ze wszystkich krajów należących do organizacji. Wydawanie wiz w tym wypadku „nie jest kwestią uznaniową, lecz obowiązkiem prawnym” – napisało OBWE na swojej stronie.





Skandaliczne tłumaczenia Austriaków





– OBWE nigdy nie była organizacją ludzi o podobnych poglądach. Miejmy nadzieję, że w pewnym momencie znów będzie miejsce dla dyplomacji – powiedział minister spraw zagranicznych Austrii Alexander Schallenberg.





MSZ podkreśla, że „wymagane wizy będą ważne tylko na terytorium Austrii i ograniczone do czasu trwania zimowej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE”. Z tego, że wizy są ważne tylko w Austrii wynika, że parlamentarzyści dostali się do tego kraju drogą lotniczą. Szczegółów jednak nie ujawniono.

Głównym tematem zimowej sesji ZP OBWE jest rosyjska agresja na Ukrainę, której rocznica przypada na drugi dzień obrad. Jednak w spotkaniu uczestniczy rosyjska delegacja złożona z kilkunastu parlamentarzystów pod przewodnictwem Piotra Tołstoja, wiceprzewodniczący Dumy, niższej izby rosyjskiego parlamentu, a wcześniej dziennikarza państwowej telewizji Pierwyj Kanał, tuby propagandowej Kremla.





Rosjanie, „idźcie już sobie”





– To hańba, że rosyjska delegacja jest tutaj, szczególnie, że składa się z osób, które są na liście sankcyjnej i głosowały za aneksją terytorium niepodległego państw – powiedział w czasie obrad Komisji Generalnej ds. Politycznych i Bezpieczeństwa OBWE łotewski delegat. Później dodał, powtarzając za bohaterskimi obrońcami Wyspy Węży: Russkij wojennyj korabl, paszoł na***uj. Rosjanie nie opuścili sali, ale w odpowiedzi do delegatów powiedzieli: weźcie swoje ukraińskie flagi i wynocha. M.in. po tych słowach delegaci innych krajów zaczęli opuszczać salę.





Delegacja ukraińska w proteście przeciwko obecności Rosjan nie wzięła udziału w sesji ZP OBWE w Wiedniu, wysyłając pisemne oświadczenie, które odczytał delegat Słowacji.





Co zrobili Polacy?





Europejskie media opisujące obecność Rosjan w Wiedniu i krytykujące Austrię, podkreślają jednocześnie, że w listopadzie ubiegłego roku polskie MSZ odmówiło delegacji z Moskwy wydania wiz na Sesję Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, która odbyła się w Warszawie.