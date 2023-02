Polska i kraje regionu solidarnie za sportowymi sankcjami wobec Rosji

Polska i kraje regionu solidarnie opowiadają się za utrzymaniem sankcji sportowych nałożonych na Rosję. Wspólne oświadczenie w tej sprawie podpisały również polskie związki olimpijskie.





Minister sportu Kamil Bortniczuk powiedział, że sprawa dotyczy między innymi sprzeciwu wobec udziału rosyjskich sportowców w letnich igrzyskach olimpijskich w 2024 roku.





Jak mówił Bortniczuk, chodzi o to, by „nie pozostawić wątpliwości, jakie jest stanowisko państw naszego regionu i środowiska sportowego w kontekście występu Rosjan i Białorusinów na igrzyskach olimpijskich w Paryżu i na wszystkich innych ważnych imprezach sportowych do czasu zakończenia tego nieuprawnionego ataku (na Ukrainę – przyp. red.).





Oprócz Polski, stanowisko podpisali ministrowie sportu Ukrainy, krajów bałtyckich oraz Czech i Słowacji.





MKOl prowadzi „szczegółowe konsultacje”





Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) poinformował we wtorek, że „weźmie pod uwagę” wątpliwości zgłoszone przez 34 kraje, w tym Polskę, w opublikowanym w poniedziałek oświadczeniu, w którym opowiedziały się za podtrzymaniem wykluczenia Rosjan i Białorusinów z imprez sportowych.

Komitet podkreślił że organizacja „docenia konstruktywne pytania” kierowane w jej stronę i zaznaczył, że wciąż prowadzone są „szczegółowe konsultacje” z międzynarodowymi federacjami sportowymi, krajowymi komitetami olimpijskimi oraz przedstawicielami sportowców, a wątpliwości wyrażone w oświadczeniu zostaną „wzięte pod uwagę”.