Mark Wahlberg opowiedział o tym, co znaczy być wierzącym w Hollywood

Gwiazdor takich produkcji jak „Ocalony”, „Fighter” czy „Infiltracja” w najnowszym wywiadzie opowiedział o roli, jaką odegrała w jego życiu wiara w Boga. Wahlberg twierdzi, że dzięki niej nauczył się samodyscypliny, która miała pozytywny wpływ na jego karierę. Dwukrotnie nominowany do Oscara aktor przyznał, że choć bycie osobą religijną nie przysparza w Hollywood przyjaciół, to stara się otwarcie mówić o swoich wartościach. – To dla mnie ważne, aby dzielić się tym z innymi – podkreśla „Marky Mark”.

Mark Wahlberg to jeden z nielicznych hollywoodzkich aktorów, którzy otwarcie opowiadają mediom o swojej wierze. Gwiazdor „Fightera” dał się poznać jako gorliwy katolik, który wyższej sile przypisuje własne sukcesy. – Wiara w Boga odmieniła moje życie i stała się jego centralną częścią – ogłosił „Marky Mark” w jednym z wywiadów. Goszcząc w programie „Today” laureat nagrody Critics' Choice zapewnił, że religia miała pozytywny wpływ nie tylko na jego życie prywatne, ale i zawodowe.





– Gdy zacząłem grać w filmach, uświadomiłem sobie, że potrzebuję tego rodzaju dyscypliny. To ona pomogła mi osiągać zamierzone cele i dała mi o wiele więcej. Niezależnie od tego, czy chodzi o post, oderwanie się od przyziemnych rzeczy, czy po prostu o spędzanie czasu z Bogiem na modlitwie – to bardzo pomaga. Pamiętajmy, że Bóg nie przyszedł zbawić świętych. Przybył, aby zbawić grzeszników. Wszyscy dążymy do tego, aby stawać się lepszymi wersjami samych siebie. Dzięki wierze mi się to udaje – stwierdził Wahlberg.





Aktor przyznał, że choć bycie osobą religijną nie przysparza w Hollywood przyjaciół, stara się otwarcie mówić o swoich wartościach. Zaznaczył przy tym, że nie próbuje nawracać niewierzących znajomych. – Trzeba zachować równowagę. Nie zamierzam nikomu na siłę narzucać swoich przekonań, ale nie wyrzekam się też swojej wiary. To byłby jeszcze większy grzech. Chcę dzielić się tym z innymi. Mam przyjaciół z różnych środowisk, którzy należą do różnych wyznań. To ważne, aby się nawzajem szanować – podkreślił gwiazdor.





W zeszłym roku Wahlberg zapowiedział, że w przyszłości skupi się na występach w produkcjach, które podejmują tematykę związaną z wiarą w Boga i odkupieniem. Inspiracją okazała się rola w opartym na prawdziwej historii filmie „Ojciec Stu”. Gwiazdor sportretował w nim boksera, który nawraca się na katolicyzm i postanawia zostać księdzem. – Czuję, że to rozpoczęcie nowego rozdziału. Mam nadzieję, że ten film zainspiruje nie tylko mnie, ale i wielu innych ludzi w Hollywood do tworzenia bardziej znaczących, wartościowych treści. Chcę robić filmy, które coś zmieniają i pomagają ludziom – zaznaczył.





Premiera odbyła się w kwietniu 2022 roku.