„Rodzimy prowokator”. Jak manipuluje Staszewski, by destabilizować stosunki z USA

Działania rodzimych prowokatorów oraz nierzetelnych i nieuczciwych komentatorów, to przykład destabilizowania polskiej przestrzeni informacyjnej – ocenia pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn. Tak skomentował nagranie, jakie po przemówieniu prezydenta USA opublikował znany z manipulacji aktywista LGBT Bart Staszewski.

Sekretarz stanu w kancelarii premiera w serii wpisów odniósł się do zamieszczonych w mediach społecznościowych przez Barta Staszewskiego słów przypisanych prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu, których on nie powiedział i według Żaryna dodatkowo nadano im fałszywą interpretację.

Manipulacja Barta Staszewskiego

Chodzi o nagranie z Kaczyńskim, który na pytanie o przemówienie Bidena rzekomo odparł: „Nic nie powiedział”.

Wideo wywołało duże poruszenie w sieci, choć – jeśli dokładnie wsłuchać się w słowa prezesa PiS i nie wierzyć napisom dodanym przez Staszewskiego – nie padło w nim nic kontrowersyjnego.

Co naprawdę powiedział prezes PiS

W rzeczywistości z ust Jarosława Kaczyńskiego pada stwierdzenie: „Nic nie powiedziałem” – nie odnosi się przy tym wprost do wystąpienia amerykańskiego przywódcy.

„Zaproszony na przemówienie prezydenta prezydenta USA znany w Polsce prowokator przypisuje słowa J. Kaczyńskiemu, których on nie powiedział i nadaje im fałszywą interpretację. W ten sposób próbuje destabilizować relacje Polska – USA, atakować politycznie J. Kaczyńskiego, polaryzować społeczeństwo w Polsce” – ocenia minister w KPRM Stanisław Żaryn.

„Atak na relacje Polska – USA”

W jego ocenie „politycy opozycji cynicznie wykorzystują ordynarne kłamstwo do działań politycznych przeciwko J. Kaczyńskiemu”. „W ten sposób uwiarygadniają nie tylko kłamstwo motywowane politycznie, ale i atak na relacje Polska – USA” – stwierdził.





Do tekstu dołączył zdjęcia wpisów opozycyjnych polityków: Krzysztofa Brejzy, Marcina Kierwińskiego, Krzysztofa Lufta i Sławomira Nitrasa odnoszących się lub powielających wpis Staszewskiego.

„Działania rodzimych prowokatorów oraz nierzetelnych i nieuczciwych komentatorów to przykład destabilizowania przestrzeni informacyjnej RP. Takie działania są korzystne dla nieprzyjaciół RP, którzy korzystają z takich mechanizmów do atakowania Polski” – zaznaczył we wpisach pełnomocnik.

