Misja polskiej policji na Ukrainie. Prezydent: Ryzyko było potrójne [WIDEO]

Prezydent Andrzej Duda podziękował policjantom, którzy uczestniczyli w misji humanitarnej na Ukrainie, za ich działania na terenach niebezpiecznych, w warunkach zagrożenia. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim podkreślił, że „misja toczyła się w tajemnicy”. – Wykonaliście to jako zadanie humanitarne, bo to było zadanie humanitarne – zaznaczył.

W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość odznaczenia 98 funkcjonariuszy, którzy w ramach Kontyngentu Humanitarnego Policji od niemal pięciu miesięcy pomagali Ukraińcom rozminowywać teren z ładunków zostawionych przez rosyjskich okupantów na terenach zamieszkałych przez ludność cywilną.





Udało się usunąć 2 tys. niebezpiecznych przedmiotów. Policjanci zostali odznaczeni Krzyżem Zasługi za Dzielność.





Prezydent zwrócił uwagę, że misja była realizowana w warunkach wojennych, polscy mundurowi przeżyli prawie 130 rosyjskich nalotów.





Ogromne ryzyko





– Ryzyko było podwójne, a nawet potrójne. Po pierwsze dlatego, że były to materiały wybuchowe, niebezpieczne. Po drugie, w wielu wypadkach mogły to być materiały podłożone z premedytacją, jako pułapki, by zrobić krzywdę, a nie gdzieś porzucone czy leżące. Po trzecie, toczyło się to tam, gdzie była wojna, gdzie służba była przerywana alarmami przeciwrakietowymi i przeciwlotniczymi, gdzie w każdej chwili mogło dojść do sytuacji bojowej – mówił Andrzej Duda.





Wskazał przy tym, że w relacjach z Ukrainą Polska chce patrzeć w przyszłość. Podziękował mundurowym, że „tak dobrze to rozumieją”.





– Ta przyszłość to znaczy dobre sąsiedztwo, to znaczy nigdy więcej wojny, waśni między nami. Chcemy być bratnimi narodami, razem współtworzyć dla siebie lepszą przyszłość – podkreślił.

– To był piękny gest Rzeczypospolitej Polskiej, wykonany waszymi rękami, waszym bohaterstwem i oddaniem służbie drugiemu człowiekowi – zaakcentował.





– Z całego serca za to dziękuję, bo wierzę głęboko i wiem, że waszej służby tam ludzie nigdy nie zapomną, że zawsze będą ci Ukraińcy, którym pomagaliście, których na co dzień spotykaliście, którzy widzieli waszą służbę i pracę, pamiętali, że polscy funkcjonariusze, policjanci, pirotechnicy, saperzy, przyjechali tutaj i w najtrudniejszym czasie, spokojnie i żmudnie, przez miesiące wykonywali służbę po to, by umożliwić im normalne życie, by uratować ich i ich dzieci. Takich rzeczy się nie zapomina – dodał.





Polska policja była jedyną spośród policji krajów Unii Europejskiej, która odpowiedziała na apel Ukrainy o pomoc.