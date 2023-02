Zieliński zamieni Italię na Wyspy? Nowe doniesienia

Czy Piotr Zieliński trafi w końcu do Liverpoolu? Według doskonale znanego w świecie sportu dziennikarza Fabrizio Romano, po latach podchodów transfer piłkarza lidera Serie A, Napoli, do The Reds ma duże szanse wypalić tego lata. Do sprawy odniósł się również sam zainteresowany.

Romano zwrócił uwagę na to, że ekipa z Anfield już od 2013 wyrażała zainteresowanie pomocnikiem, ale negocjacje nigdy nie osiągały poważnego etapu. Tak samo jak w ubiegłych latach, teraz również brakuje konkretów. Włoch przyznał też, że Napoli nie jest teraz skore do rozmów o przyszłości swoich piłkarzy.



„Ponieważ są oni w 101 procentach skoncentrowani na końcowej części sezonu, nie ma zainteresowania rozmowami, kontraktami ani planami transferowymi. Mają Serie A do wygrania, skupiają się na Lidze Mistrzów i nic nie jest przesądzone” – powiedział Romano.

🚨 NEW: Piotr Zielinski will leave Napoli in the summer amid links with Liverpool. #lfc [@FabrizioRomano] — Anfield Watch (@AnfieldWatch) February 22, 2023

Kontrakt Polaka z klubem spod Wezuwiusza wygasa w 2024 r., więc znany z szukania oszczędności wszędzie, gdzie się da, Aurelio de Laurentis z pewnością będzie chciał na piłkarzu jeszcze zarobić.



– Osobiście uważam, że Zieliński latem będzie miał duże szanse na odejście – ocenił dziennikarz.



We wtorkowej rozmowie po meczu z Eintrachtem Frankfurt, Zieliński przyznał, że obecnie nie myśli o niczym innym, jak tylko o tytule mistrza Włoch i zdobyciu Ligi Mistrzów, ale zdementował doniesienia o odejściu z klubu.



– Ci, którzy o tym piszą, wymyślają sobie temat. Mam jeszcze rok kontraktu po tym sezonie, także nie ma pośpiechu. Plotki są, bo zawsze były, ale to tylko plotki – powiedział piłkarz.



Neapol okazał się perfekcyjnym miejscem do życia dla 28-latka. Od 2016 r. „Zielu” rozegrał dla lidera Serie A 312 meczów, w których strzelił 46 goli i zanotował 41 asyst.