Trener Barcelony: Lewandowski zmienił naszą mentalność

W tym sezonie FC Barcelona spisuje się lepiej w lidze niż w europejskich pucharach. Zagraniczne media wskazują, że Lewandowski nie jest w stanie pomóc zespołowi w europejskich, ale w Xavi wziął w obronę polskiego napastnika.

„Lewy” spisuje się świetnie w La Liga - z 15 golami na koncie prowadzi w klasyfikacji strzelców. Z kolei w Lidze Mistrzów strzelił pięć goli, ale aż trzy z nich w meczu z outsiderem grupy, Viktorią Pilzno.



Barcelona nie wyszła z arcytrudnej grupy w LM (awans uzyskali Bayern Monachium i Inter Mediolan). Teraz Katalończycy rywalizują w Lidze Europy, ale w pierwszym meczu 1/16 finału zaledwie zremisowali u siebie z Manchesterem United 2:2. Ten wynik stawia Anglików w lepszej sytuacji przed rewanżem.



Agencja AFP skrytykowała Lewandowskiego, że w europejskich rozgrywkach nie daje zespołowi tyle, co na krajowym podwórku. Z taką opinią nie zgadza się trener Dumy Katalonii.



– Ludzie oceniają napastników przez pryzmat strzelania goli. My patrzymy na to szerzej. Robert robi różnicę nie tylko golami. Zmienił mentalność tego klubu – komplementował Polaka Xavi.



Barcelona będzie musiała radzić sobie na Old Trafford bez kontuzjowanych Pedriego i Dembele i „wykartkowanego” Gaviego. Początek rewanżowego meczu w czwartek o godz. 21.