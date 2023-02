„Polacy chcą żyć zdrowo, ale nie płacić za pomysły zielonych komunistów”

Trzaskowski mówi wprost językiem raportu C40 – stwierdził w rozmowie z „Dziennikiem Gazeta Prawna” wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Wśród rekomendacji raportu znalazło się ograniczenie spożycia mięsa, nabiału, zakupu ubrań, aut czy podróży lotniczych. Członkiem organizacji jest m.in. Warszawa.

Wiceminister był pytany o raport o konsumpcji przygotowany przez organizację działającą na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu C40 Cities. W raporcie stwierdzono, że emisje związane z konsumpcją z prawie 100 dużych miast na świecie stanowią już 10 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych, a bez pilnych działań emisja ta prawie się podwoi do 2050 r.





„Jak uprzykrzyć ludziom życie”





„Te tezy, np. o 16 kg mięsa rocznie na osobę, można różnie interpretować. Inaczej niż poprzez zmianę modelu funkcjonowania każdego z nas nie da się tego osiągnąć. Zapewne musiałyby być wprowadzone konkretne restrykcje, dotyczące możliwości hodowania mięsa i jego obróbki czy opodatkowania, co spowodowałoby, że to dobro będzie niedostępne. Można też mieć wizję kartek czy paszportów węglowych” – powiedział Kaleta.





Ocenił on, że debata, „jak uprzykrzyć ludziom życie”, toczy się już w państwach Zachodu.





Trzaskowski boi się tematu





Jak ocenił, można wysnuć tezę, że „docelowo Rafał Trzaskowski chciałby, by Polacy spożywali minimalne ilości mięsa lub nie jedli go wcale”.

„Jako polityczny adwersarz mam prawo zadać mu pytanie, zrecenzować jego działalność. On teraz próbuje to sprowadzać do żartu, ale widać, że boi się tego tematu. Widać, że chce realizować skrajnie ideologiczną agendę” – stwierdził wiceszef MS.





Pytany o samą dyskusję o przeciwdziałaniu zmianom klimatu Kaleta odparł, że „należy rozmawiać, ale też w ramach tego pokazywać różne kuriozalne scenariusze”.

#wieszwiecej Polub nas

„Warto też mieć świadomość, że nawet jeśli Europa przestałaby w ogóle emitować dwutlenek węgla, nie wpłynęłoby to w jakikolwiek sposób na klimat, bo Europa to ledwie 8 proc. emisji całego świata (...). Działania UE nie mogą być oderwane od działań światowych, jeśli mają przynieść skutek” – powiedział.





Zobacz także: Nie dla C40. Protesty w Oxfordzie przeciwko ograniczeniom ruchu samochodowego