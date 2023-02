Sikorski na ministra? Schetyna: Jest spełniony w Parlamencie Europejskim

Trwają przedwyborcze targi partii opozycyjnych. Były lider PO Grzegorz Schetyna powiedział, że „Donald Tusk buduje współprace opozycji”, choć wygląda na to, że będą... aż trzy listy. W kuluarach mówi się, że gdyby opozycja wygrała wybory, jeden z resortów mógłby objąć Radosław Sikorski. – Słyszałem, że są takie plany, by kandydował teraz w wyborach do Sejmu – przyznał na antenie RMF FM Schetyna. Nie chciał jednak komentować afery wokół wątpliwych zarobków Sikorskiego.

Raport: #AferaSikorskiego

Powiązania posła do Parlamentu Europejskiego Radosława Sikorskiego z instytucjami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich od kilku tygodni są tematem głośniej debaty w polskiej polityce. Politycy Platformy Obywatelskiej twardo bronią kolegi i jego zarobków, które – jak opisał kolenderski dziennik „NRC” wynosiły rocznie 100 tys. dolarów.

Czytaj więcej: Sikorski w pierwszej trójce. „Le Soir” prześledził wyjazdy 705 eurodeputowanych





Schetyna: Nie znam sprawy





Grzegorz Schetyna został zapytany w czwartek, czy w obecność Radosława Sikorskiego w hipotetycznym rządzie opozycji to dobry pomysł.

– Myślę, że jest teraz spełnionym politykiem w Parlamencie Europejskim. Słyszałem, że są takie plany, by kandydował w wyborach do Sejmu. Ma kwalifikacje, by spełniać wiele funkcji państwowych i ogromne doświadczenie – ocenił były lider PO.

Problemem mogą być oskarżenia pod adresem Sikorskiego. Jednak zdaniem Schetyny europoseł PO „nie ma obowiązku” ujawniać wszystkich swoich źródeł dochodu.

– To jego decyzja – powtórzył kilkukrotnie Schetyna pytany o własną opinię na ten temat, wyraźnie nie chcąc zajmować jednoznacznego stanowiska. Dopytywany o szczegóły zarobków stwierdził, że „nie zna sprawy”.

Zobacz także – Kierwiński broni Sikorskiego i atakuje: Politykom PiS nikt nie chce tyle płacić [WIDEO]