Szef Biura Polityki Międzynarodowej podsumowuje wizytę prezydenta Bidena [WIDEO]

Prawie co dziesiąty żołnierz w Polsce to żołnierz najsilniejszej armii świata – mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz. W programie „#Jedziemy” podkreślił, że po to, byśmy dziś mogli czuć się bezpieczniej, w latach 2015-16 polscy dyplomaci rozpoczęli starania, by amerykańska administracja zwróciła uwagę na nasz kraj i na wschodnią flankę NATO.

Prezydent USA Joe Biden zakończył w środę wizytę w Polsce. We wtorek spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą i wygłosił przemówienie do narodu polskiego. W środę wziął udział w szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki.

W TVP Info Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta wskazywał, że Polska jest coraz skuteczniejsza dyplomatycznie, co coraz wyraźniej widać od kilku lat mimo zmieniających się polityków na stanowisku prezydenta USA.

– Stany Zjednoczone prowadzą politykę zagraniczną, politykę bezpieczeństwa dużo bardziej wyprzedzająco, niekoniecznie jest ona zakładnikiem jakichś wewnętrznych układanek. Czasami sobie żartujemy sobie z kolegami z dyplomacji, że USA to jest taki wielki lotniskowiec – ciężko jest go czasami zawrócić, skręcić, ale jak już się rozpędzi, to płynie w danym kierunku – ocenił szef biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP.

Dyplomata wskazał, że to dlatego po objęciu w 2015 r. fotelu prezydenta przez Andrzeja Dudę zależało nam na tym, by „ta wielka jednostka zwróciła uwagę na wschodnią flankę NATO i na Polskę”.

– Wówczas rozpoczął się proces, który teraz jest kontynuowany, czyli obecność NATO-wska w Polsce. To prezydent Duda na szczycie (w 2016 r.) w Warszawie przekonał prezydenta Obamę, później prezydenta Trumpa do dalszego zwiększania (obecności wojsk Sojuszu), a później prezydenta Bidena. Skutkiem tego mamy dzisiaj 10 tys. żołnierzy amerykańskich; można powiedzieć: prawie co 10. żołnierz w Polsce to żołnierz najsilniejszej armii świata. Dzięki temu jesteśmy bezpieczniejsi – zaznaczył Przydacz.





Przydacz był też pytany o komentarz do informacji ministra obrony Mariusza Błaszczaka, że Kongres USA zgodził się na sprzedaż Polsce wyrzutni Himars. – Ten sprzęt ma być po to, by Rosji nawet nie wpadło do głowy, że można próbować zaatakować Polskę – skomentował.





Zobacz także: USA i Polska – kluczowe punkty w relacjach. Od szczytu NATO po deklaracje Bidena