Himarsy dla Polski. Ważna decyzja Kongresu USA. Wkrótce finalizacja kontraktu [WIDEO]

Kongres USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce prawie 500 wyrzutni Himars – poinformował na Twitterze wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak.

„Zakończyła się procedura milczącej zgody dla notyfikacji Kongresu USA na kontrakt na prawie 500 wyrzutni Himars dla Polski. Oznacza to, że Kongres zatwierdził sprzedaż dla Sił Zbrojnych RP tych najnowocześniejszych zestawów artylerii dalekiego zasięgu. Wkrótce finalizacja kontraktu!” – napisał w czwartek na Twitterze wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak.





Na początku lutego Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Polsce 18 wyrzutni Himars oraz 468 wyrzutni do zamontowania na ciężarówki Jelcz wraz z amunicją za kwotę do 10 mld dolarów. 45 rakiet ATACMS o zasięgu 300 km, 461 zestawów precyzyjnych rakiet GMLRS-AW, 521 zestawów GMRLS-U i 532 zestawy rakiet GMLRS o zwiększonym zasięgu do 150 km (GMLRS-ER AW), a także części zapasowe, rakiety szkoleniowe i usługi logistyczne.