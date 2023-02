Ruszył Podcast Bądźmy Razem TVP

Od 22 lutego, w każdą środę, publikowane będą odcinki nowej propozycji TVP – Podcastu Bądźmy Razem TVP. W rozmowach wzięli udział m.in.: Doda, Sławomir i Kajra, Viki Gabor, Ewa Minge, Tomasz Kammel i wiele innych gwiazd polskiego show-biznesu. Nowy projekt prowadzą Ida Nowakowska oraz Aleksander Sikora.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom widzów, Telewizja Polska postanowiła uruchomić Podcast Bądźmy Razem TVP. Rozmowy w studiu będą nie tylko przybliżały sylwetki zaproszonych gości, ale także opowiadały o tajnikach powstawania programów emitowanych na antenach TVP. Wśród gości pojawią się osoby związane ze stacją oraz inne osobowości polskiego show-biznesu. Będziemy mogli lepiej poznać tych już znanych i cenionych przez miliony, jak i tych, którzy są dopiero na początku swojej kariery.

„Zapnijcie pasy, bo będzie się działo”





„Podcast rusza niczym lokomotywa parowa z peronu, na którym kłębią się tłumy ludzi pełnych zapału i pomysłów. To właśnie z nimi jest mi dane tworzyć ten wyjątkowy projekt. Z Idą mamy pociąg do nieutorowanych, niekończących się rozmów. Tu nie ogranicza nas czas, naszych gości także. Poznamy ich bliżej, zapytamy, co im i nam w duszy gra oraz nic nie wytniemy. Pomysł zrodził się dwa lata temu. Musiał dojrzeć, tak samo, jak nasza wizja, w którym kierunku właściwie mamy jechać. Plan planem, a my pojechaliśmy z naszymi rozmówcami w nieznane. I to działa! Odnoszę wrażenie, że większość gości przez intymną atmosferę prowadzonych pogawędek, uchyliło nam szerzej drzwi do dość szczelnie zamkniętych zakamarków ich życia. Odsłonili maski, nawet jeśli w teorii do tej pory ich nie zakładali. Nie ukrywam, że kilkakrotnie łza zakręciła mi się w oku. Nie tylko ze wzruszenia, ale także z dość głośnych salw śmiechu. Teraz kolej na naszych słuchaczy i widzów. Radzę dobrze wygospodarować czas albo pojechać z nami w podróż samochodem. I my ruszamy. Tylko zapnijcie pasy, bo będzie się działo” – mówi o nowym projekcie Aleksander Sikora.





„Podcasty Bądźmy Razem TVP to telewizja nowej generacji, tworzona przez niezwykle kreatywnych ludzi. Cieszę się, że wybrali między innymi mnie do przeprowadzania rozmów, które są dla wszystkich, o wszystkim i mam nadzieję, że połączą nas wszystkich!” – mówi Ida Nowakowska.

Już od 22 lutego można posłuchać oraz obejrzeć wywiady ze Sławomirem i Kajrą, Małgorzatą Tomaszewską oraz Viki Gabor i Laurą Bączkiewicz. Każda kolejna rozmowa z gościem Podcastu Bądźmy Razem TVP będzie miała premierę co środę o godzinie 11:11.

Za pomysł oraz realizację podcastu odpowiada Zespół Marketingu Online w Biurze Programowym TVP oraz Agencja Kreacji Rozrywki

i Oprawy TVP.

Rozmowy z zaproszonymi gośćmi będzie można oglądać i słuchać na platformach YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oraz na TVP.PL.