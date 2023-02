„Depresja bez depresji”. Jak rozpoznać depresję maskowaną?

Mało się mówi o depresji maskowanej, a jest to specyficzny rodzaj zaburzeń depresyjnych, które dają mało charakterystyczne objawy, różniące się od klasycznych rodzajów tej choroby. Mogą to być różnego rodzaju bóle, lęki, fobie, natręctwa, problemy z układem krążenia, zaburzenia odżywiania czy nawet skłonności do używek – mówi w Ogólnopolskim Dniu Walki z Depresją psycholog ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Justyna Soroka.

Jak zaznaczyła ekspertka, z powodu nieswoistych objawów depresja maskowana mylona jest ze schorzeniami somatycznymi, czyli zaburzeniami mającymi bezpośredni związek z problemami natury psychicznej.





– Depresję maskowaną można nazwać podstępnym wrogiem, paradoks polega na tym, że jest to jakby depresja bez depresji, czyli problemy emocjonalne nie wysuwają się na pierwszy plan – zobrazowała.





Wskazała, że są różne powody, dla których może dojść do pojawienia się tego rodzaju depresji, nie zostały one jednak określone dokładnie. Specjaliści zgadzają się jednak, że taka depresja może być uwarunkowana predyspozycjami osobowościowymi. Szczególnie często dotyka to perfekcjonistów, a także osoby mające problemy z wyrażaniem emocji.

Z tej przyczyny tym trudniej zdiagnozować depresję maskowaną. Objawy pojawiają się np. po dniu pracy w domu, po wypełnieniu obowiązków.





– Normalnie funkcjonujemy, chodzimy do pracy, mamy życie towarzyskie – nawet osoby, które widzą nas z zewnątrz codziennie, nie są w stanie określić, że mamy jakiś problem – podkreśliła Soroka.





– Zaburzenia pojawiają się, jeżeli mamy spokój, odpoczywamy – wtedy zaczyna nas boleć w klatce piersiowej czy mamy trudności z jedzeniem, ze snem – dopiero wtedy zaczynamy dostrzegać te wszystkie objawy, które są mylone z typowymi objawami somatycznymi – powtórzyła.





Niech rozstrzygnie specjalista





W takich przypadkach należy pomyśleć o wizycie u psychologa: być może zauważone trudności mają podłoże zewnętrzne, co specjalista zdoła zweryfikować. Można również skorzystać z pomocy psychiatry.





Jednocześnie tym bardziej należy zadbać o prawidłowy sen, o odpoczynek. Niektórzy sugerują też spróbowania technik relaksacyjnych, np. oddechowych.





Depresja maskowana nie jest wyróżniana przez systemy klasyfikacyjne jako odrębny podtyp.





