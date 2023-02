Pilot zrobił selfie nad chińskim balonem. W Pentagonie nazwali je „legendarnym”

Chiński balon szpiegowski był rozmiarów Statuy Wolności i miał ładunek „wielkości odrzutowca” – tak urzędnicy Departamentu Obrony USA opisują zestrzelony na początku miesiąca obiekt. Teraz Pentagon opublikował zdjęcie wykonane przez pilota myśliwca U-2 „Dragon Lady” wykonane dzień przed zestrzeleniem. Selfie wykonano z kokpitu i pokazuje unoszący się na wysokości ponad 18 tys. metrów balon.

W ubiegłym tygodniu amerykańska armia zakończyła akcję wydobywania u wybrzeży Karoliny Południowej szczątków chińskiego balonu szpiegowskiego, który 4 lutego został zestrzelony przez amerykański myśliwiec F-22 Raptor.

Afera balonowa





Przypomnijmy – chiński balon spędził tydzień w przestrzeni powietrznej USA i Kanady, zanim został zestrzelony u wybrzeży Atlantyku na rozkaz amerykańskiego prezydenta Joego Bidena.

W środę Departament Obrony USA opublikował selfie zrobione z kokpitu samolotu szpiegowskiego U-2, który przelatywał nad chińskim balonem dzień przed jego zestrzeleniem. Co najmniej dwa samoloty zbierały wówczas informacje o jego cechach i trajektorii.





To wówczas ustalono, że obiekt był „zdolny do prowadzenia operacji zbierania danych wywiadowczych”. Fotografia zyskała „legendarny status” w Pentagonie.

Wtedy jeszcze nie można było go zestrzelić, ponieważ znajdował się nad lądem i jego szczątki mogły stanowić poważne zagrożenie dla ludności cywilnej. Zrobiono to, gdy wleciał nad ocean, co najprawdopodobniej widać na tym nagraniu:

Samoloty U-2 powstały na zlecenie CIA





Według Pentagonu balon unosił się na wysokości 60 000 stóp (18 200 m). Z kolei samoloty U-2 rutynowo latają na wysokości ponad 70 000 stóp.

Jednomiejscowy samolot rozpoznawczy i obserwacyjny U-2, którego pilot wykonał niezwykłe selfie, jest nazywany „Dragon Lady” i został stworzony dla CIA. Piloci muszą zakładać pełne kombinezony ciśnieniowe, podobne do tych noszonych przez astronautów. Maszyna powstała w latach 50. i już dawno miała zakończyć służbę, ale dotąd nie stało się to z powodu problemów z wprowadzeniem następcy.

Samolot szpiegowski U-2 „Dragon Lady” (fot. Jon Hobley/MI News/NurPhoto via Getty Images)

Także w środę, kilka tygodni po zestrzeleniu nad Stanami Zjednoczonymi chińskiego balonu szpiegowskiego i trzech innych obiektów nad Kanadą i USA, dziennik „Globe and Mail” podał, że w wodach kanadyjskiej Arktyki znaleziono chińskie boje monitorujące.





Boje takie są używane do oznaczania tras nawigacji i do zbierania informacji przez wojsko i wywiad.





