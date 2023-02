Ze strefy Gazy wystrzelono rakiety na Izrael

Ze Strefy Gazy wystrzelono kilka rakiet w kierunku Izraela. Jak poinformowała izraelska armia, jedna z nich spadła w terenie niezamieszkanym, a pozostałe zostały zestrzelone.

Izraelska armia przeprowadziła operację antyterrorystyczną w Nablusie na Zachodnim Brzegu Jordanu. W jej trakcie zginęło 11 Palestyńczyków, a przeszło 80 zostało rannych.

Na ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie zareagowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzecznik resortu Łukasz Jasina oświadczył, że „Polska wyraża głębokie zaniepokojenie utrzymującym się wysokim poziomem przemocy na Zachodnim Brzegu, skutkującym bardzo wysoką liczbą ofiar na przestrzeni ostatniego roku i ostatnich miesięcy. W tym kontekście ze zmartwieniem śledzimy informacje o operacji izraelskich sił bezpieczeństwa w Nablusie, w wyniku której zginęło co najmniej 10 osób, 97 zostało rannych, a ponad 200 ucierpiało w wyniku zastosowania gazu łzawiącego”.

„Zgodnie z duchem oświadczenia przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ z 20 lutego 2023 r., wzywamy do powstrzymania się od wszelkich jednostronnych działań utrudniających dialog oraz do natychmiastowej deeskalacji i do przywrócenia spokoju”, napisał rzecznik MSZ.





„Podkreślamy, że zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym śmiercionośna siła powinna być stosowana w sposób proporcjonalny i tylko w ostateczności, a ludność cywilna zawsze podlega ochronie. Nieproporcjonalne użycie przemocy przez siły bezpieczeństwa, prowadzące do ofiar wśród ludności cywilnej, jest niedopuszczalne” – głosi oświadczenie MSZ.





