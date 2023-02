Media: Raport C40 szkodzi PO, ale „bliskie otoczenie Donalda Tuska zaciera ręce”

Ta absurdalna sprawa może zaszkodzić całej Platformie Obywatelskiej – tak jeden z polityków tej partii komentuje zamieszanie, jakie powstało wokół raportu C40 Cities. W rozmowie z „Wprost” ocenia jednak, że jest to nawet na rękę Donaldowi Tuskowi i jego otoczeniu. Jaki podaje powód? Można tym uderzyć w wiceszefa PO Rafała Trzaskowskiego, który zarządza Warszawą należącą do inicjatywy C40.

Przypomnijmy – stowarzyszenie C40 Cities, do którego należy blisko 100 światowych metropolii w tym Warszawa, przyjęło rekomendację o zmniejszeniu spożycia mięsa i nabiału do 2030 roku, by przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu.

Bez mięsa, nabiału, samochodów i lotów samolotami?

Eksperci C40 zaproponowali nawet limity: 16 kg mięsa i 90 kg nabiału rocznie na jedną osobę oraz 8 sztuk ubrań. W kategoriach transportu jest to 190 aut na 1000 mieszkańców oraz 1 lot samolotem raz na 2 lata – na każdą osobę.

Rafał Trzaskowski przekonuje, że raport nie jest nowy (rzeczywiście dokument pochodzi z 2019 r.), a Warszawa nie wprowadza w życie jego zaleceń i nie zamierza stosować ograniczeń. Polityk PO znalazł się jednak w ogniu krytyki – także za sprawą swoich domniemanych powiązań z amerykańskim miliarderem, prezydentem stowarzyszenia C40.

Kłopoty Trzaskowskiego cieszą otoczenie Tuska

Jak podaje „Wprost”, jest to na rękę środowisku PO skupionemu wokół Donalda Tuska.

– Z jednej strony bliskie otoczenie Donalda Tuska zaciera ręce, że trwa atak na Rafała. Z drugiej ta absurdalna sprawa może zaszkodzić całej Platformie – mówi polityk opozycji w rozmowie z tygodnikiem.

Z artykułu wynika, że część przedstawicieli Platformy Obywatelskiej obawia się, że politycy opozycji będą postrzegani jako „fanatycy ekologiczni”. – PiS zacznie przedstawiać Platformę jako nienormalność. A oni znów staną po stronie tradycyjnej Polski – twierdzi anonimowy rozmówca pisma.

„Libkom niczego nie zakażesz”

Wśród obaw wymieniana jest m.in. możliwość wykorzystania tematu przez Lewicę, której radykalni przedstawiciele – jak Sylwia Spurek – mogą domagać się egzekwowania wymogów stawianych w raporcie. A PO będzie musiała się tłumaczyć.

Inna obawa dotyczy ewentualnego oporu nawet wśród mieszkańców dużych miast, które z reguły stanowią główny elektorat PO. – Libkom z dużych miast nie da się niczego zakazać – dodaje polityk Platformy Obywatelskiej.

