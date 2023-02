„Gwarancje dla Polski są niezachwiane. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”

– Gwarancje dla Polski są niezachwiane. Jest to zdecydowane zobowiązanie wszystkich sojuszników, aby bronić i chronić każdej części terytorium sojuszników. Atak na jednego z sojuszników zostanie uznany za atak na wszystkich i wówczas obecne tam będzie całe NATO, innymi słowy – jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To czyni NATO najsilniejszym i najskuteczniejszym sojuszem – powiedział w „Gościu Wiadomości” Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO.

Stoltenberg podkreślił, że najważniejszym zobowiązaniem NATO jest działanie zgodnie z art. 5, czyli reakcja całego sojuszu, nawet w przypadku ataku na jednego jej członka. – Wszyscy sojusznicy obiecują i są zobowiązani do wzajemnej obrony. Stojąc ramię w ramię wysyłają jasny przekaz wszystkim potencjalnym przeciwnikom, także do Moskwy, że atak na Polskę, czy jakiegokolwiek innego sojusznika spowoduje reakcję całego sojuszu – mówił sekretarz generalny NATO.





Dodał, że „działając tak zapobiegamy konfliktom, zachowujemy pokój, ponieważ NATO jest zdecydowanie najsilniejszym sojuszem w historii i we współczesnym świecie”.





B ukaresztańska Dziewiątka





Stoltenberg podsumował też szczyt B9 i zaznaczył, że „głównym wnioskiem przywódców krajów wschodniej flanki NATO z prezydentem Bidenem jest to, że będziemy stać ramię w ramię z Ukrainą tak długo, jak będzie trzeba. – Musimy zapewnić, że Ukraina wygra tę wojnę i zwycięży jako wolny, suwerenny naród – podkreślił.









Sekretarz generalny NATO podkreślał też, że Ukraina nie może przegrać, bo to oznaczałoby także przegraną dla całego świata. – Gdyby zwyciężył prezydent Putin, byłaby to tragedia dla Ukraińców, ale także zagrożenie dla nas, ponieważ przekaz do prezydenta Putina i innych autokratów byłby taki, że kiedy używają siły, kiedy naruszają prawo międzynarodowe, to mogą uzyskać to, co chcą, osiągają swoje cele. To uczyniłoby świat bardziej niebezpiecznym, a nas bardziej wrażliwymi. Dlatego musimy zapewniać pomoc Ukrainie – podkreślił Stoltenberg.