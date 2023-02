„Elity samolotem, a plebs ma się przesiąść na rower”. Mentzen mocno o słowach Nitrasa [WIDEO]

Pozbycie się mięsa i nabiału z diety, radykalne ograniczenie liczby samochodów i niemal całkowita rezygnacja z podróży samolotami – to najgłośniejsze hasła raportu inicjatywy C40 Cities, do której należy rządzona przez Rafała Trzaskowskiego Warszawa. Jednak nawet w Platformie Obywatelskiej niektórym daleko do realizacji tych celów, co w środę wytknięto posłowi Sławomirowi Nitrasowi. Jak polityk tłumaczył się ze swoich 262 lotów samolotem w latach 2019-2020 na koszt podatnika?

Na antenie Radia ZET Sławomir Nitras został zapytany, jak zamierza przestrzegać zaleceń C40, skoro w latach 2019-2020 odbył 262 loty samolotem na koszt Kancelarii Sejmu. „Czy zdaje pan sobie sprawę, że wyczerpał pan limit na 524 lata? Czy zrezygnuje pan z lotów do końca kariery, by przestać niszczyć planetę?” – pytał prowadzący dziennikarz na prośbę słuchacza.

Nitras: Ja do pracy latam, pociągiem mam 10 godzin

Poseł próbował zbagatelizować rozmowę sugerując, że pytanie pochodzi od warszawskiego pełnomocnika Solidarnej Polski. Pytał o to, ile latają Patryk Jaki i Jacek Ozdoba (także politycy Solidarnej Polski).

Gdy już zaczął się tłumaczyć, stwierdził, że „przecież do pracy lata, a nie prywatnie”.

– Jestem każdego tygodnia w Warszawie, traktuję swoje obowiązki bardzo poważnie. I mieszkam 650 km od Warszawy, i pociąg jedzie 10 godzin, i latam tylko do pracy – zarzekał się Nitras.

Przypomnijmy, że w trakcie jednego z lotów poseł Nitras stracił przytomność.

C40 – czyli jeden lot samolotem raz na dwa lata

Pytanie było o tyle zasadne, że Warszawa zarządzana przez polityków Platformy Obywatelskiej należy do stowarzyszenia C40 Cities zrzeszającego burmistrzów blisko 100 miast z całego świata, zawiązanego, by przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu.

A w raporcie C40 stwierdzono, że emisje związane z konsumpcją z prawie 100 dużych miast na świecie stanowią już 10 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych i bez pilnych działań emisja ta prawie się podwoi do 2050 r. Wśród rekomendacji raportu znalazło się ograniczenie spożycia mięsa, nabiału, zakupu ubrań, aut czy podróży lotniczych.

Więcej w raporcie – C40: Koniec mięsa i samochodów





Eksperci C40 wyznaczyli nawet limity: 16 kg mięsa i 90 kg nabiału rocznie na jedną osobę oraz 8 sztuk ubrań. W kategoriach transportu jest to 190 aut na 1000 mieszkańców oraz 1 lot samolotem raz na 2 lata – na każdą osobę. To dlatego Nitrasowi wskazywano, że jego dwuletni lotniczy dorobek oznacza wyczerpanie limitu na ponad 500 lat.

„Plebs na rower”

Jednak zdaniem polityka PO wystarczającym tłumaczeniem jest „wykonywanie obowiązków służbowych”. Zwrócił na to uwagę Sławomir Mentzen.

„Nitras wprost przyznaje, że elity muszą latać samolotem, to plebs ma się przesiąść na rower i do pociągu” – skwitował lider Konfederacji.

Zobacz także: Kancelaria Prezydenta o C40. „Rozwiązania z Korei Północnej”