Francuski publicysta wieszczy sojusz Paryża i Warszawy. Uderza w Niemcy

„Francja srogo zapłaciła za swoje zaniedbania w stosunku do Polski” – przypomina słowa Charles'a de Gaulle’a z 1919 r. publicysta, prawnik i historyk Philippe Fabry, we francuskim tygodniku „La Tribune”. Według niego, w dobie, jak pisze, redefinicji stosunków władzy w Europie i regionalnych ambicji Polski powrót do pomysłu de Gaulle'a, czyli sojuszu z Polską wydaje się racjonalnym wyborem strategicznym.

Na początku tekstu Fabre zaznacza, że uwagi De Gaulle'a są wciąż aktualne. Napisał on, że „Rosja i Niemcy są naturalnymi sojusznikami, ponieważ razem mogą zdominować Europę Środkową, czego samodzielnie żadne nie byłoby w stanie zrobić. Rzeczywistość, której tak naprawdę nie zaprzeczano, przynajmniej do czasu wojny na Ukrainie. A czyniąc to, marginalizują Europę Zachodnią, a zwłaszcza Francję, która zawsze była ofiarą niemiecko-rosyjskiego porozumienia, zwłaszcza w latach 1871 i 1940, najgorszych klęsk we współczesnej historii Francji”.





Następnie przypomniał, że pierwszą ofiarą tego sojuszu Niemiec i Rosji padła Polska. „Nie mając naturalnych murów (m.in. Pirenejów, Alp) Francji, skończyła w XVIII wieku, ulegając rosyjsko-niemieckim kleszczom”.





Fabre dodaje, że „pomimo wiekowej stagnacji, tożsamość Polski pozostała wystarczająco żywa, aby odradzać się z bólem w minionym wieku. Wyraża się to od tamtego czasu poprzez zazdrość o swoją unikatowość w Europie, drażliwość wobec każdej próby narzucenia jej wewnętrznej polityki, co jest przyczyną licznych napięć od kilku lat. Trzeba przyznać, że w ramach tych napięć, Francja zbyt często popełniała błąd wychodzenia naprzeciwko niemieckim pozycjom przeciwko starej przyjacielskiej Polsce”.

Polska awansuje. Jest 20. potęgą militarną świata W ciągu ostatniego roku Polska awansowała o cztery pozycje i zajmuje 20. miejsce wśród potęg militarnych świata w najnowszej edycji rankingu Global... zobacz więcej

Sojusz francusko-polski





Według autora „La Tribune” „stabilizacja stosunków w ramach Unii Europejskiej zostanie osiągnięta dopiero w nadchodzących miesiącach i latach poprzez przywrócenie równowagi w stosunkach Francji w kierunku jej trwałej geostrategii, czyli ku sojuszowi francusko-polskiemu”.





Historyk przekonuje, że ten sojusz jest niezbędną przeciwwagą dla sojuszu między Rosją a Niemcami. Niezbędną, aby uniknąć „hegemonicznych ekscesów obu państw” . Fabre ocenia, że odbudowa i umocnienie relacji francusko-polskich to „droga do przywrócenia równowagi w Europie”. „Jej pierwszym warunkiem jest aktualizacja obrazu Polski, który zbyt często pozostaje dla Francuzów obrazem uciskanego kraju Europy Wschodniej, regularnie męczonego przez historię i który, jeśli budzi sympatię, nie jest wiarygodny jako sojusznik” – czytamy.

Rosnąca pozycja Polski





Autor pisze też, że Polska jest dużym krajem, którego gospodarka rozwija się bardzo dynamicznie, a pozycja w regionie cały czas rośnie. Dostrzega „dalekosiężne cele”, które stawiają sobie rządzący, czyli np. Centralny Port Komunikacyjny, który ma „stworzyć do 2040 r. 300 tys. miejsc pracy i zwiększyć PKB o ok. 26 mld euro w ciągu najbliższych dwunastu lat. Wzmocni on wymianę Północ-Południe w Europie, a także mobilność w Europie Środkowej, której sercem chce być Warszawa świadoma swojego położenia geograficznego”.





„Kraj pnie się w górę, co więcej, jest wspierany przez Stany Zjednoczone, które dobrze widzą tę sytuację klina między Niemcami i Rosją, w interesie zbieżnym z francuskim interesem narodowym, ale także i przede wszystkim z równowagą sił w samej Unii Europejskiej, warunkiem istnienia tej demokracji narodów, jaką Europa chce być” – podsumowuje Fabre.