„Jeden z najbardziej doniosłych punktów prezydentury”. CNN o podróży Bidena

Kilkadziesiąt godzin spędzonych przez prezydenta USA Joe Bidena na Ukrainie i w Polsce należy do najbardziej doniosłych w jego prezydenturze – komentuje w środę amerykańska stacja CNN.

„Były one kulminacją zarówno starannego, ściśle tajnego planowania ze strony doradców Białego Domu, jak i jedynego w swoim rodzaju, utrzymywanego przez dekady poglądu prezydenta na rolę Ameryki w świecie” – czytamy na portalu CNN.





W rozmowach z doradcami i zagranicznymi partnerami Biden zapewniał, że jego podróż jest niezbędna, aby „pokazać światu, że USA nie zawahają się w swoim poparciu”.

Prezydent RP





Jak pisze CNN, obecna administracja USA początkowo sceptycznie odnosiła się do polskiego prezydenta, ale „Andrzej Duda okazał się głównym partnerem Stanów Zjednoczonych w Europie Wschodniej w czasie szalejącej wojny na Ukrainie, nadzorując masowy napływ uchodźców i przekształcając Polskę w węzeł logistyczny dla transportów zachodniej pomocy wojskowej przez granicę”.





„Biden i jego współpracownicy nie postrzegają Władimira Putina jako osoby skłonnej do porozumienia” – zauważa CNN.





„Jednak pod obietnicami Bidena o stałym wsparciu dla Ukrainy kryje się obawa, podzielana przez jego europejskich sojuszników, że wojna może przerodzić się w patową sytuację, w której każda ze stron dostrzega małe zyski i straty bez wyraźnego kierunku” – napisała amerykańska stacja.





W artykule zwrócono też uwagę na niemal równoczesne przemówienia przywódców USA i Rosji. „Różnice między tymi dwoma przemówieniami były wyraźne, zarówno w treści, jak i charakterze. Biden został przedstawiony w Warszawie przy pulsującym hymnie pop; Putin zdawał się usypiać niektórych słuchaczy swoim prawie dwugodzinnym przemówieniem” – napisała stacja.





„Krytycy Bidena wykorzystali jego podróż do Kijowa i Warszawy, by oskarżyć go o brak zainteresowania sprawami krajowymi, czego symbolem było wykolejenie się pociągu z toksycznymi chemikaliami w stanie Ohio” – zauważa CNN.