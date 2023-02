Joe Biden zakończył wizytę w Polsce [WIDEO]

Podróż Joego Bidena na Ukrainę i do Polski to jeden z najbardziej doniosłych punktów jego prezydentury – podsumowują kilkudniową wizytę amerykańskie media. W środę wieczorem przywódca USA odleciał z warszawskiego Okęcia do Waszyngtonu na pokładzie Air Force One.

We wtorek Joe Biden spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą; wygłosił też przemówienie do narodu polskiego w Arkadach Kubickiego. W środę prezydent USA wziął udział w szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki, czyli państw wschodniej flanki NATO; w szczycie uczestniczył też szef NATO Jens Stoltenberg.

Bukareszteńska Dziewiątka przyjęła deklarację po środowym szczycie: państwa wschodniej flanki NATO zgodziły się, że będą się wspierać w razie jakiegokolwiek zagrożenia, potępiły rosyjską agresję na Ukrainę i opowiedziały się za wzmacnianiem obecności Sojuszu w regionie – poinformował prezydencki minister Marcin Przydacz.

Podczas szczytu amerykański prezydent mówił m.in., że kraje B9 były w ostatnim roku nie tylko liderami, ale też tymi sojusznikami, którzy wzmacniali NATO. – Artykuł 5. (Traktatu Północnoatlantyckiego) jest świętym zobowiązaniem, którego podjęły się Stany Zjednoczone – zadeklarował prezydent Biden. –Będziemy bronić każdego cala terytorium NATO – podkreślił.

Kilkadziesiąt godzin spędzonych przez prezydenta USA Joe Bidena na Ukrainie i w Polsce należy do najbardziej doniosłych w jego prezydenturze – napisała w środę amerykańska stacja CNN. W rozmowach z doradcami i zagranicznymi partnerami Biden zapewniał, że jego podróż jest niezbędna, aby „pokazać światu, że USA nie zawahają się w swoim poparciu”.





