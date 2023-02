Co Polacy myślą o Ukraińcach rok po rozpoczęciu wojny [SONDA]

Ten rok niczego nie zmienił. To zawsze byli bardzo serdeczni ludzie – słyszymy od rozmówców portalu tvp.info, których zapytaliśmy o to, co myślą o sąsiadach zza wschodniej granicy, napadniętych przez zbrodniczy reżim Władimira Putina. Od lutego 2022 r. do Polski przyjechała największa dotąd liczba ukraińskich uchodźców, jednak nie widać, by negatywnie wpłynęło to na stosunek do nich. Na ulicy spotkaliśmy także Ukraińców – co mieli do przekazania?

Od wybuchu wojny Polska przyjęła ponad 1,5 miliona uchodźców, znacznie więcej niż jakikolwiek inny europejski kraj. To także przez Polskę przemieszczali się Ukraińcy w drodzę na Zachód – z danych Straży Granicznej wynika, że od 24 lutego 2022 r. do Polski z Ukrainy wjechało w sumie 9,9 mln osób.

Jak po roku Polacy oceniają obecność tak dużej grupy sąsiadów? Zapytaliśmy o to na ulicach Warszawy.

– Jestem za tym, żeby im pomagać. Jeżeli chcą tu zostać – niech zostają; jeśli chcą wracać do kraju – niech wracają. Natomiast ten rok nie zmienił żadnej perspektywy, jeśli chodzi o odczucia wobec nich – mówi jedna z napotkanych kobiet.

Głosy o konieczności pomocy – ale też współpracy z uchodźcami żyjącymi w Polsce – przeważają.

Więcej w materiale wideo (na górze artykułu).

Zobacz także: Ujawniono, co Joe Biden robił przed szczytem B9. „Odbyło się to w wielkim sekrecie”