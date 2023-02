Ujawniono nazwiska czterech osób, które poprowadzą Eurowizję 2023

67. Konkurs Piosenki Eurowizji, który odbywać się będzie 9, 11, i 13 maja w Liverpoolu, poprowadzą cztery gwiazdy. Jak podało BBC, są nimi aktorka znana z serialu „Ted Lasso” – Hannah Waddingham, gospodarz popularnego talk–show – Graham Norton, jurorka brytyjskiego „Mam talent!” – Alesha Dixon oraz ukraińska piosenkarka – Julia Sanina.

Hanna Waddingh to laureatka Emmy za rolę Rebeki Welton w serialu komediowym „Ted Lasso” z katalogu Apple TV+. Ta 48–latka ma też bogate doświadczenie zebrane na deskach Broadwayu i West Endu, gdzie występowała w musicalach.

Blisko 60–letni Graham Norton to natomiast legenda Eurowizji. W 2007 i 2008 współprowadził Konkurs Tańca Eurowizji organizowany w Wielkiej Brytanii, a od 2009 r. komentuje dla BBC wokalną wersję tego konkursu. Z kolei na co dzień w telewizji BBC One prowadzi komediowy talk–show.

Trzecim gospodarzem jest Alesha Dixon. Wypłynęła na szerokie wody show–biznesu dwie dekady temu jako członkini hip–hopowej grupy Miss–Teeq. Po rozpadzie grupy postawiła na solową karierę. Doskonale odnalazła się też w telewizji. Wygrała brytyjski „Taniec z gwiazdami” w 2007 r., a dwa lata później została jurorką tego show. Później oceniała występy uczestników brytyjskiego, amerykańskiego i australijskiego „Mam talent!”.

W tej grupie znalazła się też Ukrainka Julia Sanina, piosenkarka, która jest liderką zespołu Hardkiss, wykonującego muzykę z pogranicza rocka alternatywnego i synth-popu. Wybór Julii jest ukłonem w stronę Ukrainy, która, gdyby nie wojna, byłaby organizatorem tegorocznego konkursu, jako że zwycięzcą ostatniej edycji Eurowizji jest ukraiński zespół Kalush Orchestra.

W Liverpoolu wystąpią artyści z 37 krajów. Kto będzie reprezentował Polskę, dowiemy się w niedzielę 26 lutego, kiedy odbędą się organizowane przez TVP preselekcje.