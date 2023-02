W Korei Południowej rozpoczęły się szkolenia polskich pilotów

Siły Powietrzne Korei Południowej rozpoczęły dziś szkolenie polskich pilotów, którzy zasiądą za sterami lekkich samolotów bojowych FA 50 – podaje południowokoreańska agencja prasowa Yonhap. W ubiegłym roku Polska podpisała kontrakt na zakup 12 takich maszyn. Mają one trafić do naszego kraju do końca tego roku.

Jak pisze Yonhap szkolenie odbywa się w bazie lotniczej w Gwangju, położonej w odległości ponad 300 kilometrów na południe od Seulu.





W tym roku przeszkolonych zostanie ośmiu pilotów z Polski. Szkolenie pierwszych czterech zakończyć się ma 21 lipca. Pozostali czterej będą uczyć się pilotażu FA 50 od maja do października.





Według informacji, które przekazano w ubiegłym roku podczas zawarcia kontraktu, maszyny mają być dostarczone do Polski w drugiej połowie tego roku. Jak podaje Yonhap TA 50 wcześniej dostarczono już do Indonezji, Iraku, Tajlandii i na Filipiny.