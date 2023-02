Zełenski, Thunberg czy WOŚP? Zgłoszono kandydatów do Pokojowej Nagrody Nobla

Lider opozycji w Rosji Aleksiej Nawalny, sekretarz generalny NATO Norweg Jens Stoltenberg i szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg znaleźli się na liście 305 proponowanych kandydatur do Pokojowej Nagrody Nobla za rok 2023. Wśród zgłoszonych jest również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Norweski Instytut Noblowski w Oslo podał we wtorek w komunikacie statystyki dotyczące tegorocznych nominacji, przyjmowanych do końca stycznia. Jak uściślono, 305 propozycji kandydatur oznacza 212 osób oraz 93 organizacje. Jest to najmniejsza liczba zgłoszeń od 2019 roku. W rekordowym 2016 roku przyjęto aż 376 propozycji.





Nominacje do Pokojowej Nagrody Nobla oraz proces wyboru laureata są tajne przez 50 lat. Jednak bywa, że ich autorzy, m.in. członkowie parlamentów narodowych, zdradzają swoje typy. W tym roku norweski polityk Partii Konserwatywnej Harek Elvenes ujawnił, że wskazał Nawalnego, Christian Tybring-Gjedde z Partii Postępu – Stoltenberga, a przedstawicielka Partii Zielonych Lan Marie Berg – Thunberg wraz z inną działaczką ekologiczną Vanessę Nakate z Ugandy.





Jeszcze w ubiegłym roku po wybuchu wojny w Ukrainie, gdy już zamknięto przyjmowanie nominacji za 2022 rok, przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla za 2023 rok prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu zaproponował szwedzki parlamentarzysta Lars Adaktusson z Chrześcijańskich Demokratów. Kandydatura Zelenskiego była w ubiegłym roku przedmiotem medialnej debaty.

Grodzki zgłasza Owsiaka





Na początku lutego marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował o skierowaniu w imieniu 37 senatorów do Norweskiego Komitetu Noblowskiego listu z nominacją do Pokojowej Nagrody Nobla dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.





Z kolei dyrektor Norweskiego Instytutu Badań nad Pokojem PRIO na pierwszym miejscu faworytów na swojej tzw. krótkiej liście umieścił działaczki praw człowieka: Narges Mohammadi z Iranu oraz Mahboubę Seraj z Afganistanu.





Laureat Pokojowej Nagrody Nobla zostanie ogłoszony na początku października w Oslo.