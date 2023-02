Zaginął mieszkaniec Świętochłowic. 66-letni mężczyzna ma zaniki pamięci

Policjanci poszukują zaginionego 66-latka ze Świętochłowic Piotra Stempę, który wyszedł z domu i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. Mężczyzna cierpi na zaniki pamięci. W środę policja zamieściła jego zdjęcia i rysopis, prosząc o informacje.

Mł. asp. Michał Tomanek ze świętochłowickiej policji powiedział, że poszukiwany zniknął kilka tygodni temu, jeszcze w styczniu, jednak dopiero przed kilkoma dniami jego bliscy poinformowali o zaginięciu.

– Mężczyzna cierpi na zaniki pamięci. Każdy, kto zna miejsce jego aktualnego pobytu lub w ostatnim czasie widział zaginionego, proszony jest o kontakt z policją – zaapelował Tomanek.

Piotr Stempa ma 161–165 cm wzrostu, waży ok. 70 kg. Ma szczupłą sylwetkę, siwe włosy średniej długości, niebieskie oczy i szeroki nos. Ma niepełne uzębienie. Znakiem szczególnym jest blizna na przedramieniu.

Policja prosi, by informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionego kierować do Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach (ul. Wojska Polskiego 16c, telefon 47 8544 255), do najbliższej jednostki policji lub pod numer 112.