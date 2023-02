Ujawniono, co Joe Biden robił przed szczytem B9. „Odbyło się to w wielkim sekrecie”

W Środę Popielcową w kościołach posypuje się głowy wiernych popiołem, co ma przypominać o konieczności pokuty i duchowego przygotowania się na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Prezydent USA na szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki pokazał się z wyraźnym śladem popiołu na czole. To nie pierwsze takie świadectwo wiary w wykonaniu Joe Bidena.

Przypomnijmy – Środa Popielcowa rozpoczyna w Kościele katolickim Wielki Post. To czas czterdziestodniowego przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Joe Biden w Warszawie

W Pałacu Prezydenckim rozpoczął się szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki z udziałem prezydenta USA i szefa NATO. Na czole Joe Bidena można było dostrzec lekkie zabrudzenie. Okazuje się, że to resztki popiołu, którym amerykański przywódca posypał głowę.



Na górze: prezydent Joe Biden w czasie wtorkowego przemówienia w Arkadach Kubickiego; na dole – z prezydentem Andrzejem Dudą przed szczytem B9 (fot. PAP/ Piotr Nowak; Marcin Obara)





„Także wielcy tego świata przyjmują popiół – jeśli należą do tradycji katolickiej. Miałem zaszczyt nałożyć dzisiaj popiół na głowę samemu prezydentowi USA Joe Bidenowi” – poinformował w mediach społecznościowych ks. Wiesław Dawidowski, augustianin, doktor teologii i prowincjał (od 2012 r.) augustianów w Polsce.

Prezydent USA modlił się o pokój i nawrócenie Rosji

W mediach społecznościowych opublikował zdjęcia z amerykańskim prezydentem, który na czole ma wyraźnie zarysowany krzyżyk z popiołu – symbol Środy Popielcowej. Duchowny wyjaśnił, że „wszystko odbywało się w wielkim sekrecie”.

„Teraz już mogę mówić: w zaimprowizowanej kaplicy domowej tuż obok apartamentu prezydenta odprawiliśmy mszę świętą w intencji o pokój, nawrócenie Rosji i światło Ducha Świętego dla pana prezydenta” – czytamy we wpisie ks. Dawidowskiego.









Głośna wpadka korespondentki Sky News

To nie pierwszy raz, gdy Joe Biden publicznie pojawia się z krzyżem z popiołu na czole. W 2010 roku, gdy jeszcze jako wiceprezydent w administracji Baracka Obamy przygotował się do konferencji prasowej, wprawił tym w spore zakłopotanie korespondentkę Sky News Kay Burley, która zaniepokojona wyglądem wiceprezydenta zapytała go, czy... dorobił się siniaka na czole.

Szybko dowiedziała się, że to z powodu Środy Popielcowej, co skwitowała stwierdzeniem: „wiem, że jestem złą katoliczką” (słychać to na końcu nagrania poniżej).





Także w ubiegłym roku przed Białym Domem prezydent USA przywitał dziennikarzy z popiołem na czole:

Joe Biden, 2 marca 2022 r. (fot. Anna Moneymaker/Getty Images)

