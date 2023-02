Czego Polska oczekuje po szczycie B9? Wiceszef MSZ w hiszpańskojęzycznej telewizji [WIDEO]

O wojnie na Ukrainie i roli Polski wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński rozmawiał w hiszpańskojęzycznym programie nadawanym z Waszyngtonu. – Chcemy być bezpieczni, chcemy żyć w pokoju, nie chcemy wchodzić do żadnej wojny, ale chcemy być chronieni. I pomagamy Ukrainie tak mocno właśnie z tego powodu – powiedział dyplomata odpowiadając na pytanie, czy po szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki Polska oczekuje od Stanów Zjednoczonych i innych członków NATO, by byli „bardziej wojowniczy” w pomaganiu Ukrainie.

W programie „Cuestión de Poder” na antenie kolumbijskiej telewizji informacyjnej NTN24 podkreślano „fundamentalną rolę Polski” w czasie wojny na Ukrainie. Zauważono, że rola naszego kraju wzrosła do międzynarodowej rangi, co szczególnie widoczne jest w czasie pierwszej rocznicy pełnoskalowej rosyjskiej inwazji.

Przesłanie Bidena

„Joe Biden wybrał polską stolicę na miejsce, w którym wygłosi przesłanie potwierdzające zaangażowanie swojego kraju i sojusz Zachodu z Ukrainą, którą będą wspierać aż do zwycięstwa” – relacjonowała stacja. Na jej antenie we wtorek Paweł Jabłoński był pytany o przebieg polsko-amerykańskich rozmów (więcej o wystąpieniu Bidena w Arkadach Kubickiego pisaliśmy TUTAJ).

Jabłoński: Rosja chce atakować także inne kraje

– Cała ta sekwencja wizyt amerykańskiego prezydenta Joego Bidena, najpierw w Kijowie, na Ukrainie, a dziś i jutro w Polsce, jest bardzo ważna. To bardzo silny komunikat, że Stany Zjednoczone i NATO również będą wspierać Ukrainę, a także kraje Europy Środkowej. Ponieważ to, co teraz obserwujemy, ta zbrodnicza wojna Rosji przeciwko Ukrainie, to konflikt wywołany przez agresję, przez imperialne dążenia Rosji – dziś przeciwko Ukrainie, ale Rosja chce atakować także inne kraje, chce reaktywować sowieckie imperium, odtworzyć sytuację, w której Rosja miała władzę nad innymi krajami – wyjaśniał wiceszef polskiej dyplomacji.

Wskazywał, że Polska od pierwszych dni wojny powiedziała zdecydowane „nie” zamiarom Putina. – Nie ma naszej zgody. Żyjemy w globalnym porządku opartym na prawie międzynarodowym i nie wolno narzucać nic przemocą, działaniami przestępczymi, działaniami wojennymi przeciwko innym narodom – dodał.

Szczyt B9 w Warszawie

Wiceszef MSZ został zapytany także o środowy szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki odbywający się w warszawie z udziałem Joego Bidena i szefa NATO Jensa Stoltenberga: czy grupa B9 chce, by „pozostali członkowie NATO byli bardziej wojowniczy i wyraźniej pomagali Ukrainie”.

– My nie jesteśmy wojowniczy. Chcemy być bezpieczni, chcemy żyć w pokoju, nie chcemy wchodzić do żadnej wojny, ale chcemy być chronieni. I pomagamy Ukrainie tak mocno właśnie z tego powodu. Bo jeśli będziemy jej pomagać i osiągniemy nasz cel, osiągniemy jedyny rezultat, który może zagwarantować trwały pokój w Europie, czyli zwycięstwo Ukrainy – będziemy bezpieczni, będziemy żyć w pokoju – mówił Jabłoński.

Podkreślił przy tym, że to jedyne słuszne rozwiązanie. – Bo jeśli pozwolimy, aby Rosja wygrała tę wojnę, Rosja się nie zatrzyma. Rosja będzie atakować inne kraje, a nasze kraje w Europie Środkowej są najbliżej. Dlatego musimy być przygotowani – podsumował.

