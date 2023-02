Odebrali obywatelstwo dżihadystce. Kobieta przegrała właśnie apelację

Shamima Begum, która w 2015 r. w wieku 15 lat wyjechała z Londynu do Syrii, aby dołączyć do tzw. Państwa Islamskiego, przegrała apelację w sprawie odebrania jej brytyjskiego obywatelstwa, co oznacza, że nie będzie mogła wrócić do Wielkiej Brytanii.

Mająca korzenie bangladeskie Begum została pozbawiona brytyjskiego obywatelstwa w 2019 r. decyzją ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Sajida Javida, który uznał, że stanowi ona zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Tę decyzję prawnicy 23-letniej Begum zaskarżyli, jednak w środę Specjalna Komisja Odwoławcza ds. Imigracyjnych (SIAC) – wyspecjalizowany trybunał, który rozpatruje takie odwołania – odrzuciła ich wniosek.

Podczas pięciodniowego wysłuchania stron przed komisją w zeszłym roku prawnicy Begum przekonywali, że była ona „zrekrutowana, przetransportowana, przekazana, ukryta i przyjęta w Syrii w celu wykorzystania seksualnego i małżeństwa z dorosłym mężczyzną”.

Argumentowali również, że MSW nie wzięło pod uwagę, że podróżowała do Syrii i pozostała tam „jako ofiara handlu dziećmi”. Ministerstwo wielokrotnie wskazywało z kolei, że jeśli pozwoli się jej na powrót do Wielkiej Brytanii, będzie ona zagrożeniem dla bezpieczeństwa publicznego.

SIAC uznała, że istnieje „wiarygodne podejrzenie”, że Begum została przemycona do Syrii w celu „wykorzystania seksualnego” oraz że doszło do „możliwych do udowodnienia naruszeń obowiązków” przez organy państwowe, które nie powstrzymały jej podróży do tego kraju.





Ale wskazała, że to podejrzenie jest „niewystarczające”, aby uznać słuszność argumentu, iż pozbawienie jej brytyjskiego obywatelstwa naruszało jej prawa człowieka. Podejrzenie to nie podważa też legalności decyzji ministra spraw wewnętrznych w tej sprawie.

W lutym 2015 r. Begum wraz z dwoma innymi uczennicami ze wschodniego Londynu udała się do Turcji, a następnie do Syrii, aby dołączyć do tzw. Państwa Islamskiego. Tam poślubiła jednego z bojowników, któremu urodziła trójkę dzieci, jednak wszystkie trzy zmarły.

Na początku 2019 r., po faktycznym rozbiciu tzw. Państwa Islamskiego, została odnaleziona w obozie dla syryjskich uchodźców. W kilku wywiadach udzielonych później brytyjskim mediom ubrana już w zachodnim stylu Begum przekonywała, że popełniła błąd i chciałaby wrócić do Wielkiej Brytanii.

#wieszwiecej Polub nas

Gdyby Begum wygrała apelację, otwierałoby to drogę do zaskarżenia ministerstwa spraw wewnętrznych w innych takich sprawach. Brytyjski rząd odebrał obywatelstwo ok. 150 osobom, które – jak uznano – stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.