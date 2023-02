Siemoniak: To Biden chciał się spotkać z Tuskiem

Po przemówieniu wygłoszonym w Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim prezydent USA Joe Biden wymienił kilka zdań z Donaldem Tuskiem. Wiceszef Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak przekonuje, że to amerykański przywódca chciał „spotkać się” z Tuskiem, ale „nie ma co tutaj wymierzać, kto, ile i co powiedział”.

Prezydent Biden spotkał się we wtorek w Pałacu Prezydenckim z prezydentem Andrzejem Dudą, a także m.in. premierem Mateuszem Morawieckim.

Następnie, po godz. 17.30 wygłosił w Arkadach Kubickiego pod Zamkiem Królewskim w Warszawie, skierowane do narodu polskiego przemówienie. Amerykański przywódca podkreślił w nim m.in. zobowiązanie USA do wypełniania zapisów Traktatu Północnoatlantyckiego i obrony każdej piędzi ziemi państw Sojuszu, dodał też, że wsparcie USA dla Ukrainy nie będzie zachwiane.

Po wystąpieniu w Arkadach Kubickiego prezydent Biden spotkał się na Zamku Królewskim z premierem Mateuszem Morawieckim. Zarówno kancelaria polskiego premiera jak i Biały Dom poinformowały po spotkaniu, że tematem rozmowy była przede wszystkim polsko-amerykańska współpraca gospodarcza.

Według Białego Domu Joe Biden miał wyrazić zadowolenie, że jedną z planowanych elektrowni atomowych w Polsce wybuduje amerykański koncern Westinghouse. Strona amerykańska poinformowała, że politycy rozmawiali też o wsparciu dla Ukrainy i współpracy na obszarze Pacyfiku.

Prezydent USA rozmawiał też z prezydent Mołdawii Mają Sandu. Według Białego Domu, Joe Biden wyraził poparcie dla integralności terytorialnej Mołdawii, która jest obecnie obiektem rosyjskich działań hybrydowych. Politycy rozmawiali też o amerykańskiej pomocy dla Kiszyniowa.

Joe Biden przez chwilę widział się również z szefem PO Donaldem Tuskiem, prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim i marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim.





Jak się okazało, „rozmowa” z Bidenem nie trwała nawet minuty. Tak informował dziennikarz Wirtualnej Polski Michał Wróblewski.

Jak wyglądało „spotkanie” Biden-Tusk?





„Joe Biden krótko i dosadnie: Donaldzie, będziemy bronić solidarnie wolności i demokracji. Zawsze i wszędzie” – skomentował na Twitterze Tusk. Do tej pory nie zamieścił jednak pamiątkowego zdjęcia z Bidenem.

Do sprawy odniósł się w Radiu Plus wiceszef PO Tomasz Siemoniak. – Prezydent Biden spotykając się z prezydentem Trzaskowskim czy przewodniczącym Tuskiem też pokazał, że Polska to dla niego nie są tylko obecnie rządzący, to jest szeroka opinia publiczna – komentował.

Dopytywany przez dziennikarza, ile trwały „rozmowy” polityków PO z Bidenem Siemoniak odparł, że nie wie, bo tam nie był.

– Ja tam nie byłem, więc trudno mi tutaj jakoś ze stoperem to wymierzać. Po prostu plan był taki, że prezydent Biden z kilkoma politykami się spotka po swoim wystąpieniu począwszy od premiera Morawieckiego więc te spotkania miały charakter… – mówił Siemoniak, kiedy dziennikarz przerwał mu przypominając, że Biden rozmawiał z Morawieckim „20 minut, a z politykami Platformy Obywatelskiej na stojąco wymienił po prostu kilka zdań”.

– Rozmawiał. Ja tutaj nie mówię, czy na stojąco, czy na siedząco, bo jak mówiłem przy tych spotkaniach nie byłem. Natomiast to były spotkania planowane. One były życzeniem prezydenta Bidena i moim zdaniem nie ma co tutaj wymierzać kto, ile i co powiedział. To przecież Amerykanie decydowali, z kim on się spotka i to było przecież w takiej formule, po tym wystąpieniu; to wystąpienie organizowała Ambasada Stanów Zjednoczonych, więc nikt przypadkowy tam się do prezydenta Stanów Zjednoczonych nie dostał – oświadczył.