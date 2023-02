Prezydent Duda przyjął prezydent Mołdawii [WIDEO]

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Belwederze z prezydent Mołdawii Maią Sandu, która przebywa w Polsce z roboczą wizytą. Tematem rozmowy przywódców obu krajów było między innymi bezpieczeństwo i rosyjska agresja na Ukrainę.

Prezydent Andrzej Duda po raz kolejny podkreślił, że Polska wspiera Mołdawię w jej dążeniach dołączenia do wspólnoty europejskiej i transatlantyckiej.





– Rozmowy dotyczyły szerszego kontekstu bezpieczeństwa. Mołdawia jako państwo niebędące w NATO, w Unii Europejskiej podlega różnym wewnętrznym zmianom, ale i naciskom zewnętrznym. Część terytorium Mołdawii to Naddniestrze, gdzie stacjonują oficjalnie i nieoficjalnie wojska rosyjskie – jest to czynnik destabilizujący wewnętrzną sytuację – powiedział minister Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta RP.





Wsparcie z Polski





– Mołdawia ma dużo kłopotów, także gospodarczych i energetycznych. Polska wielokrotnie wspierała Kiszyniów w tym aspekcie. Pokazuje to, że Polska ma rolę stabilizatora w regionie i prezydent Mołdawii przyjechała w pewnym oczekiwaniem wsparcia politycznego, merytorycznego – wskazał szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Przypomniał, że Mołdawia od paru miesięcy jest na ścieżce przygotowawczej do akcesji do Unii Europejskiej, a co za tym idzie, musi wprowadzić szereg reform.





– Trzymamy za to kciuki, a także wspieramy to merytorycznie – zapewnił Przydacz.





We wtorek prezydent USA Joe Biden spotkał się z Warszawie z prezydent Sandu. „Prezydent Biden potwierdził silne poparcie USA dla suwerenności i integralności terytorialnej Mołdawii” – napisał Biały Dom w komunikacie.





Dodano, że Biden podkreślił trwające wsparcie USA, mające na celu pomóc Mołdawii wzmocnić jej kondycję polityczną i gospodarczą, w tym program demokratycznych reform i bezpieczeństwa energetycznego, a także zająć się skutkami wojny Rosji z Ukrainą.



Portal „Ukrainska Pravda”, powołując się na rosyjskie materiały rządowe, poinformował, że rosyjski dyktator Putin podpisał dekret uchylający jego wcześniejszy dekret o środkach realizacji polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej z 2012 r. Wskazano, że dokument przewidywał „dalsze aktywne poszukiwanie przez Rosję sposobów rozwiązania konfliktu w Naddniestrzu z uwzględnieniem suwerenności, integralności terytorialnej i neutralności Mołdawii”.





Prezydent Sandu podczas niedawnej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa wyraziła obawę przed ewentualnością „destabilizacji sytuacji” w jej kraju. Jak mówiła „stosowana jest propaganda, cyberataki, fałszywe ostrzeżenia o podłożonych bombach” i to wszystko wpływa na demokrację w Mołdawii.