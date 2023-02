Zełenski o Berlusconim: Jego dom nie został zbombardowany, zawdzięcza to braterskiej miłości Rosji

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z premier Włoch Giorgią Meloni odrzucił krytykę Silvio Berlusconiego, który m.in. zadeklarował, że nie jechałby teraz na Ukrainę, gdyby był szefem rządu. Zełenski wskazał, że były premier Włoch nie musiał nigdy żyć w codziennie bombardowanym mieście ani „pakować walizki o trzeciej w nocy, by uciekać”. Włoskie media piszą, że po tych słowach Berlusconi „stracił uśmiech z Instagrama”.

Berlusconi skrytykował Zełenskiego i uderzył pośrednio w Meloni. – Gdybym był premierem, nie pojechałbym nigdy rozmawiać z Zełenskim, bo obserwujemy niszczenie jego kraju, masakrę jego żołnierzy i obywateli – powiedział niedawno lider partii Forza Italia.

– Wystarczyło przestać atakować dwie republiki autonomiczne w Donbasie i do tego by nie doszło. Zatem bardzo negatywnie oceniam postępowanie tego pana – oświadczył.

Włoski rząd jednak potwierdził wsparcie dla Ukrainy. Meloni na Ukrainie – w Buczy, Irpieniu i Kijowie – zapewniła m.in., że Włochy będą pomagać temu krajowi militarnie. Jednym z tematów jej spotkania w poniedziałek z premierem Mateuszem Morawieckim była kontynuacja wsparcia dla Ukrainy.

Zełenski mocno o Berlusconim

Włoskie media oceniają słowa Zełenskiego o Berlusconim jako „bardzo mocny atak”.



– Różni liderzy (polityczni) mają prawo do wolnej myśli. Prawdziwym problemem jest podejście włoskiego społeczeństwa, które temu liderowi przydzieliło mandat. Myślę, że dom Berlusconiego nie został nigdy zbombardowany, nigdy do jego ogrodu nie wjechały czołgi, nikt nie zabił jego członków rodziny, nie musiał nigdy pakować walizki o trzeciej w nocy, by uciekać. A to wszystko zawdzięcza miłości braterskiej Rosji – mówił prezydent Ukrainy w Kijowie.

Berlusconi znany jest z przyjaźni z Władimirem Putinem. W grudniu 2010 r. Wikileaks ujawniło depesze amerykańskiej dyplomacji, w których amerykańscy urzędnicy wyrażali zaniepokojenie „nadzwyczajną bliskością” Berlusconiego z rosyjskim despotą.





Dyplomaci wspominali o „szczodrych prezentach” i „lukratywnych kontraktach energetycznych”, z których Berlusconi miał czerpać osobiste korzyści. Określili go jako „rzecznika Putina” w Europie.





– Życzę wszystkim włoskim rodzinom pokoju, również tym, którzy nas nie wspierają; ale to nasza wielka tragedia, która musi być zrozumiana – dodał.





„Nastrój Berlusconiego zmienia się”





Do wypowiedzi ukraińskiego przywódcy, skierowanej pod adresem Berlusconiego, odnoszą się w środę włoskie media.

„Lider partii Forza Italia został zaskoczony słowami ukraińskiego prezydenta podczas konferencji prasowej z premier Meloni w Kijowie” – pisze „La Repubblica”.

„Kiedy około godz. 18:30 Silvio Berlusconi zaczyna czytać agencje informacyjne z Kijowa, humor nagle się zmienia. Twarz rycerza („Cavaliere”) zmienia się: jest pochmurna, bardzo pochmurna. Nie ma już tego uśmiechu, który kilka godzin wcześniej zamieścił w poście komentującym podwyżkę emerytur minimalnych (…). Ta radosna ekspresja, która ponownie pojawiła się na Instagramie, wydaje się już prehistorią” – relacjonuje włoski dziennik.

We wtorek Berlusconi opublikował w mediach społecznościowych wpis dotyczący wzrostu emerytur, w którym napisał m.in.: „Kolejna obietnica dotrzymana”. Załączył on też zdjęcie, na którym widać jego osobę z lekkim uśmiechem na twarzy.

Włoski dziennik „Il Giornale” pisze, że „pokusa, by oficjalnie odpowiedzieć Zełenskiemu, była silna. Ale ostatecznie Silvio Berlusconi wybrał drogę milczenia, by nie torować drogi nowym polemikom”.

„Nastrój Silvio Berlusconiego gwałtownie się pogarsza po oskarżeniach Wołodymyra Zełenskiego” – dodaje dziennik. Jak wskazano, lider partii Forza Italia został wcześniej ostrzeżony, że ukraiński przywódca będzie o nim mówił.