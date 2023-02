Pracownik szpitala psychiatrycznego zaatakował pacjenta krzesłem

Pracownik Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku zaatakował jednego z pacjentów. Wideo ze zdarzenia zamieszczono w sieci. Sprawą zajęły się władze placówki i policja – informuje Radio Gdańsk. – Materiał został zabezpieczony – powiedziała portalowi tvp.info podinsp. Magdalena Ciska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Na nagraniu trwającym 45 sekund widać salę chorych, w której stoją dwa łóżka, stoliki i krzesła. Drzwi na korytarz są otwarte. Na nagraniu widać również, jak do sali wchodzi dwóch mężczyzn z maseczkami na twarzy, którzy są ubrani w pomarańczowe stroje charakterystyczne dla pracowników medycznych. Na filmiku zostało uwiecznione, jak jeden z nich chwycił krzesło i podbiegł z nim w kierunku autora nagrania, po czym przycisnął go do ściany lub podłogi. W tle słychać krzyki i niecenzuralne słowa.





Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku poinformował, że filmik na którym pracownik rzucił się z krzesłem na pacjenta został nagrany dwa lata temu. – Analizujemy to nagranie. Żeby zachować pełen obiektywizm skierowaliśmy na policję zawiadomienie o popełnieniu szkody na rzecz pacjenta – zapewnił dyrektor placówki dr Mariusz Kaszubowski. Dodał, że pacjent nie zgłosił wcześniej skargi, więc szpital nie wiedział o zaistniałym zdarzeniu.





Agresywne zachowanie pacjenta





Jego zdaniem, scena zarejestrowana na nagraniu jest fragmentem dłuższej sytuacji, która „była związana z zastosowaniem środka przymusu bezpośredniego polegającym na unieruchomieniu pacjenta”. – Pacjent był poinformowany wcześniej, że taka procedura unieruchomienia zostanie wobec niego zastosowana. Widać na nagraniu, że był on przygotowany na to, że przyjdą ratownicy. Powodem tego było jego agresywne zachowanie, ale o szczegółach mówić nie mogę – tłumaczył dyrektor szpitala.

Dodał także, że interweniujący ratownik użył krzesła jako „osłony przed niebezpiecznym przedmiotem, który trzymał pacjent w ręku i który był skierowanym w stronę ratownika” – zaznaczył Kaszubowski. Nie chciał jednak powiedzieć o jaki przedmiot chodzi. – Można powiedzieć, że to była wyższa konieczność. Jednak za wcześnie na dokładną ocenę – ocenił.





We wtorek szpital poinformował, że pracownik do czasu wyjaśnienia sprawy został odsunięty od wykonywania obowiązków służbowych. Dyrektor Kaszubowski podkreślił, że nigdy nie było skarg na ratownika medycznego.

Sprawą także zajmuje się już gdańska policja. – Materiał filmowy został zabezpieczony. Ustalamy dokładne okoliczności – powiedziała portalowi tvp.info podinsp. Ciska.